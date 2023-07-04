San Borja: familia pide ayuda para encontrar a menor de 16 años que desapareció tras acudir a centro comercial

Angélica Agurto se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija, Michelle Galloso Agurto, de 16 años, el lunes 20 de abril, tras salir de su vivienda con destino a un conocido centro comercial en el distrito limeño de San Borja.

El hecho ocurrió aproximadamente a las dos de la tarde, cuando la menor salió de su casa indicando que iría al Real Plaza de Angamos; sin embargo, con el pasar de las horas no regresó.

Asimismo, Angélica refiere que extorsionadores se han contactado con ella solicitando dinero. “Recibimos una llamada de un extorsionador que dijo que la tenía, que la había ubicado en Miraflores. Me pedía dinero y, por la desesperación, fui con mi hermano”, afirmó Angélica.

Características de la desaparecida

Michelle Galloso tiene 16 años, mide 1.63 metros, es de contextura delgada y tiene cabellos y ojos castaños oscuros. La última vez que la vieron, vestía una polera gris, un polo negro de manga larga y un pantalón oscuro.

Angélica Agurto hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarla a encontrar a su hija, de quien no sabe nada desde hace tres días. Si usted tiene alguna información sobre ella, por favor, comuníquese al 997 806 996.