San Isidro: padres encuentran a niño de 11 años con autismo que desapareció tras salir de casa

Edwin Illescas Arredondo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que lograron encontrar a su hijo, Thiago Illescas Ticona, de 11 años, en el distrito limeño de San Isidro.

Una llamada, al promediar las nueve de la noche, alertó a Edwin de que su hijo había sido encontrado en el cruce de las avenidas República de Panamá y Canaval y Moreyra, en San Isidro.

“El oficial Torres lo encontró en República de Panamá con Canaval y Moreyra (...) Hicimos el acta de entrega en la comisaría de San Isidro y ya estamos partiendo a casa con él. Quiero agradecer, por este medio, todo el apoyo que nos ha brindado el Rotafono”, afirmó Edwin.

¿Cómo desapareció Thiago?

Edwin Illescas Arredondo se comunicó con el Rotafono para reportar la desaparición de su hijo, Thiago Illescas Ticona, de 11 años, quien se perdió la tarde del 21 de mayo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Borja.

La última vez que sus padres lo vieron, antes de ser encontrado, fue frente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), ubicado en el distrito limeño de Surquillo. Edwin indicó que su hijo tiene dificultades para comunicarse.