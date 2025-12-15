San Juan de Lurigancho: adolescente de 15 años desapareció hace 10 días tras ir a la casa de su amiga

La menor de edad no estuvo mucho tiempo con su amiga y no hizo su trabajo de colegio | Fuente: Rotafono
Anyeli Dayana Jara Taype es una adolescente que acudió a la casa de su amiga del colegio para realizar una tarea del colegio. Esta vivienda quedaba cerca de la Institución Educativa 0130 Héroes del Cenepa, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. El problema fue que la menor no regresó a su hogar.
Su madre Estefania Taype se puso en contacto con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho y solicitar apoyo a las autoridades correspondientes para encontrar a su hija lo antes posible. Su desaparición ocurrió la noche del pasado sábado 6 de diciembre a la altura del paradero La Hacienda.
La señora comentó que le advirtió a su hija que no llegara tan tarde; es decir, más de las 10.00 p. m. Como pasaron varias horas y no venía llamó a su amiga, quien le reveló que estuvieron poco tiempo juntas porque iba a salir y al final no pudieron hacer la tarea. Eso fue lo último que supo.
La ciudadana agregó que su hija iba a irse con sus amigas al Metro que está en la avenida Próceres de la Independencia, pero tras enterarse de lo mencionado no sabe si habrá ido ahí. Por eso mismo, exhortó a que los policías pidan los videos de las cámaras de vigilancia a las casas y negocios aledaños para orientarse.
La madre de familia está desesperada y pide la colaboración de toda la ciudadanía en general para poder hallar sana y salva a su hija de 15 años.
Anyeli Dayana Jara Taype es de tez blanca, tiene los ojos castaños, la boca pequeña, la nariz angular, el cabello castaño oscuro, mide 1.65 metros de estatura y es de contextura gruesa. Sobre su vestimenta, la menor portaba un vestido largo de animal print de color beige y negro, y unas sandalias bajas sin tacos de color beige.
Para cualquier tipo de comunicación pueden llamar al siguiente número: 972336285.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono