San Juan de Lurigancho: adolescente de 15 años desapareció hace 10 días tras ir a la casa de su amiga

Anyeli Dayana Jara Taype es una adolescente que acudió a la casa de su amiga del colegio para realizar una tarea del colegio. Esta vivienda quedaba cerca de la Institución Educativa 0130 Héroes del Cenepa, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. El problema fue que la menor no regresó a su hogar.

Su madre Estefania Taype se puso en contacto con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho y solicitar apoyo a las autoridades correspondientes para encontrar a su hija lo antes posible. Su desaparición ocurrió la noche del pasado sábado 6 de diciembre a la altura del paradero La Hacienda.