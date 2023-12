San Juan de Lurigancho: adolescente reportada como desaparecida ya está con su madre

[Nota principal]

La señora Jackeline trabaja en el Mercado Central y aquel martes 13 ella fue ahí junto a su pequeña Milen muy temprano en la mañana para que la ayude, como suele hacer diariamente. Antes del mediodía, la adulta manda a su hija al colegio de sus otros hijos para que los recoja.

Del mismo modo, le da una suma de dinero para que compre los alimentos y prepare la comida para ella y sus hermanos. Sin embargo, aproximadamente a las 2.30 de la tarde del último martes, una vecina la llamó por teléfono para comentarle que su hija salió hacia rumbo desconocido y dejó a sus hermanos en el tercer piso de su hogar.

Además, ella señaló que Milen llevaba consigo una bolsa negra, como de basura y que vestía con una polera de color negro, un pantalón pijama y unas zapatillas blancas. Eso le pareció raro a Jackeline; por lo que, dejó su trabajo y regresó a su casa, pero su hija ya no se encontraba ahí.

La ciudadana manifestó que la adolescente dejó sus celulares en su vivienda y que esa bolsa no era de basura, ya que contenía ropa nueva regalada por una de sus tías. También, detalló que no dejó ninguna carta o detalle sobre su paradero. Desde esa fecha, la madre de familia no sabía nada de la menor.