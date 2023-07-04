San Juan de Lurigancho: adulto de 42 años fue encontrado sin vida en un hotel en la avenida Los Tusilagos Oeste [VIDEO]

Sily Vargas se contactó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su expareja llamada Elías Vasquez Sinarahua desde el pasado sábado 2 de mayo. Sin embargo, el señor fue encontrado sin vida esta mañana dentro de un hotel situado en la avenida Los Tusilagos Oeste, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
RPP conversó con la expareja de Elías sobre lo acontecido. Ella comentó que había hecho afiches para pegar en la calle sobre su desaparición. Asimismo, dijo que el día que se perdió estaba yendo a la casa de su madre, que vive en Comas. Cabe mencionar que el señor de 42 años vivía en la vivienda de su padre en San Juan de Lurigancho.
Sily y Elias estaban separados, pero tienen hijos y justamente ellos estaban preguntando y ayudando con la búsqueda. El miércoles anterior estuvo con su hija y los días posteriores también la pasó junto a todos. Él quedó en llamar a su pequeña el sábado, pero eso nunca ocurrió.
La expareja del adulto fallecido dijo que él vivía con su padre en San Juan de Lurigancho | Fuente: Rotafono
La señora agregó que la policía no quiso aceptarle la denuncia por desaparición el mismo fin de semana en dos ocasiones por no vivir con él. Finalmente, recién el martes la colocaron y hoy, jueves 7 de mayo la llamaron para comunicarle que había fallecido. Lo único que sabe es que Elías tuvo una discusión con dos personas de nacionalidad venezolana, pero no sabe si tiene que ver.
En 2023, ella puso una denuncia porque la habían llamado unos sujetos y la amenazaron de muerte a raíz de esta situación con los venezolanos a causa de la venta de una moto. Del mismo modo, contó que él había solicitado un préstamo y en una ocasión prácticamente lo secuestraron y también le dijeron que lo iban a matar si no cumplía con todo el pago.
La familia del señor Vasquez hace una denuncia pública a las autoridades correspondientes para que hagan una investigación total de los responsables de su muerte, en caso los haya. Y es que quieren saber qué es lo que ha pasado, ya que deja varios hijos huérfanos y necesitarán atención.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono