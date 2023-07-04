San Juan de Lurigancho: adulto de 42 años fue encontrado sin vida en un hotel en la avenida Los Tusilagos Oeste [VIDEO]

Sily Vargas se contactó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su expareja llamada Elías Vasquez Sinarahua desde el pasado sábado 2 de mayo. Sin embargo, el señor fue encontrado sin vida esta mañana dentro de un hotel situado en la avenida Los Tusilagos Oeste, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

RPP conversó con la expareja de Elías sobre lo acontecido. Ella comentó que había hecho afiches para pegar en la calle sobre su desaparición. Asimismo, dijo que el día que se perdió estaba yendo a la casa de su madre, que vive en Comas. Cabe mencionar que el señor de 42 años vivía en la vivienda de su padre en San Juan de Lurigancho.

Sily y Elias estaban separados, pero tienen hijos y justamente ellos estaban preguntando y ayudando con la búsqueda. El miércoles anterior estuvo con su hija y los días posteriores también la pasó junto a todos. Él quedó en llamar a su pequeña el sábado, pero eso nunca ocurrió.