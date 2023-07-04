menu
San Juan de Lurigancho: buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras huir de casa

Rotafono de RPP | El incidente ocurrió el 9 de enero tras un conflicto familiar en el que su padre le confiscó una tableta electrónica en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
| | Laura Urbina Saldaña
Ella viste una cafarena color blanca, pantalón de color de hueso y zapatillas blancas.

| Fuente: Rotafono

Sharlee Vanessa Saavedra Rivera, de 14 años, se encuentra desaparecida desde el viernes 9 de enero, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, luego de que huyera de su casa después de que mantuviera un altercado con su padre.

Jorge Saavedra se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a las autoridades y a la comunidad, a fin de encontrar a Sharlee, una menor que salió corriendo a las 2 de la tarde de su vivienda, en la urbanización San Hilarión, después de que le quitara una tablet electrónica.

El incidente comenzó tras una discusión familiar relacionada con el comportamiento de la joven y la prohibición de tener enamorado. El señor Jorge dijo que Sharlee estaba muy apegada a una tablet que le trajo su hermana de Estados Unidos y se comportaba de manera nerviosa y reservada. 

El padre de familia explicó que la adolescente temía ser castigada porque en la tablet mantenía comunicación con un enamorado, algo que tenía estrictamente prohibido debido a una crisis previa por la que estaba pasando.

Tras salir de su vivienda, la menor tomó un mototaxi con dirección a la estación Hacienda del tren, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y mantuvo contacto breve con un supuesto enamorado, según comentó el padre de familia. 

Sharlee Vanessa es de tez mestiza, ojos castaño, nariz aguileña y cabello negro

Sharlee Vanessa es de tez mestiza, ojos castaño, nariz aguileña y cabello negro

Hallan a menor 

La joven fue encontrada por la Policía Nacional en el distrito de San Juan de Lurigancho, después de cuatro días de haber sido reportada desaparecida, así lo informó su padre. 

La adolescente se encuentra bien y ya se encuentra a buen recaudo. Ella fue llevada a la comisaría del sector y entregada a sus parientes. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

| Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a menor de 14 años Adolescente huye de su casa Rotafono San Juan de Lurigancho Policía Nacional
