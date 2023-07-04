San Juan de Lurigancho: buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras huir de casa

Sharlee Vanessa Saavedra Rivera, de 14 años, se encuentra desaparecida desde el viernes 9 de enero, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, luego de que huyera de su casa después de que mantuviera un altercado con su padre.

Jorge Saavedra se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a las autoridades y a la comunidad, a fin de encontrar a Sharlee, una menor que salió corriendo a las 2 de la tarde de su vivienda, en la urbanización San Hilarión, después de que le quitara una tablet electrónica.

El incidente comenzó tras una discusión familiar relacionada con el comportamiento de la joven y la prohibición de tener enamorado. El señor Jorge dijo que Sharlee estaba muy apegada a una tablet que le trajo su hermana de Estados Unidos y se comportaba de manera nerviosa y reservada.

El padre de familia explicó que la adolescente temía ser castigada porque en la tablet mantenía comunicación con un enamorado, algo que tenía estrictamente prohibido debido a una crisis previa por la que estaba pasando.

Tras salir de su vivienda, la menor tomó un mototaxi con dirección a la estación Hacienda del tren, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y mantuvo contacto breve con un supuesto enamorado, según comentó el padre de familia.