San Juan de Lurigancho: buscan a adolescente de 15 años que desapareció hace cuatro días

Un padre de familia reportó que su hija Kiara Sofia Huamán Acurio, de 15 años, ha desaparecido desde el último sábado 13 de septiembre, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, luego de que saliera de su casa a ver a una amiga.

Idelesio Huamán detalló que el sábado a las 5:30 de la tarde, su hija se retiró de su casa con dirección a la estación Santa Rosa. La menor le dijo que se encontraría con una amiga en José Carlos Mariátegui, cerca del estadio.

El padre explicó que intentó comunicarse con ella en varias ocasiones, pero solo recibió evasivas y nunca regresó a hogar, por eso pide ayuda de las autoridades y de la comunidad para ubicar a su hija.

Características de la menor

La menor es de tez blanca, cabellos y ojos negros, nariz recta y boca mediana. Mide 1.45 metros y de contextura delgada. Ella vestía casaca negra, polo amarillo y pantalón celeste.

Cualquier información puede comunicarse con el señor Idelesio Huamán al siguiente número telefónico 992 504 413 o a la línea 114 de la Policía Nacional.