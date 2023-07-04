menu
San Juan de Lurigancho: buscan a adulto mayor de 81 años que desapareció tras salir a vender dulces

Rotafono de RPP | Familia pide ayuda para encontrar al señor Gregorio Lope Vega, quien sufre de anemia.
Laura Urbina Saldaña
El señor Gregorio es de tez blanca, tiene el cabello canoso, mide 1.50 metros y es de contextura delgada.

El señor Gregorio es de tez blanca, tiene el cabello canoso, mide 1.50 metros y es de contextura delgada. | Fuente: Rotafono

Gladys Meza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a buscar a su pareja Gregorio Lope Vega, de 81 años, quien desapareció el 5 de julio, luego de que saliera a vender dulces en el distrito limeño de El Agustino.    

Gladys contó que el señor Gregorio, conocido como Goyito, salió a la 1 de la tarde de su vivienda, situada en el distrito de San Juan de Lurigancho, para dirigirse al Puente Nuevo, donde solía vender caramelos, pero no ha regresado a su hogar.

La señora Gladys ha recorrido calles, la morgue y varios hospitales de Lima para buscarlo, pero hasta el momento no lo ha podido ubicar.

Características del abuelito desaparecido 

El señor Gregorio es de tez blanca, tiene el cabello canoso, mide 1.50 metros y es de contextura delgada. Hace poco fue diagnosticado con anemia, por lo que su familia se encuentra preocupada por su estado de salud.

La última vez que salió de su casa, don Goyito vestía un pantalón y polo negro, una casaca y gorra gris. Además, llevaba su Documento Nacional de Identidad en una cartera que colgaba en su cuello.  

Cualquier información sobre el paradero del adulto mayor puede comunicarse con Gladys Meza al siguiente número telefónico 903 403 712 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

Buscan a adulto mayor Desaparece abuelito Rotafono San Juan de Lurigancho El Agustino
