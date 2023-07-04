San Juan de Lurigancho: buscan a familiares de adulto mayor enfermo que estuvo cuatro días en frontis de hospital

Personal del Hospital Aurelio Díaz Ufano de EsSalud busca a los familiares del adulto mayor Wilfredo Meza Ventura, de 65 años, quien se encontraba anoche en una silla de ruedas en el frontis del establecimiento de salud, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El adulto mayor Wilfredo Meza fue atendido por el Servicio Social de EsSalud tras el llamado de ayuda que hicieran los ciudadanos a través del Rotafono de RPP.

La Red Almenara informó que el paciente se encuentra en observación, en la cama 2 del área de Emergencia del servicio de Medicina, con diagnóstico de septicemia, celulitis de sitio no especificado, linfosarcoma y enfermedad renal.

El médico de turno Christian Choque dijo que el paciente se encuentra muy delicado, habiendo recibido solo la visita de un conocido, sin lograrse contacto con familiares, permaneciendo actualmente bajo atención médica en sala de observación.

Abuelito estuvo cuatro días en abandono

El señor Wilfredo contó que había acudido al Hospital Aurelio Díaz debido a las heridas causadas por el ataque de un perro y que tras darle el alta no tenía a dónde acudir, ya que su esposa lo ha abandonado y sus hijas fallecieron.

El adulto mayor contó que estuvo cuatro días frente al Hospital Aurelio Díaz, tras sufrir el robo y maltrato de terceras personas al despojarlo de sus ahorros.

EsSalud reportó el caso a la Línea 100 y se espera que sus familiares puedan acercarse al Hospital Aurelio Díaz Ufano de EsSalud y que las autoridades puedan gestionar un albergue donde pueda ser atendido.