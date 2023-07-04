menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

San Juan de Lurigancho: buscan a familiares de adulto mayor enfermo que estuvo cuatro días en frontis de hospital

Rotafono de RPP | Wilfredo Meza Ventura, de 65 años, padece de septicemia, celulitis, linfosarcoma y enfermedad renal. El Hospital Aurelio Díaz Ufano de EsSalud atendió al paciente, quien estuvo cuatro días, frente al establecimiento de salud tras sufrir el robo de sus ahorros.
| | Laura Urbina Saldaña
El adulto mayor Wilfredo Meza fue atendido por el Servicio Social de EsSalud.

El adulto mayor Wilfredo Meza fue atendido por el Servicio Social de EsSalud. | Fuente: Cortesía.

Personal del Hospital Aurelio Díaz Ufano de EsSalud busca a los familiares del adulto mayor Wilfredo Meza Ventura, de 65 años, quien se encontraba anoche en una silla de ruedas en el frontis del establecimiento de salud, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El adulto mayor Wilfredo Meza fue atendido por el Servicio Social de EsSalud tras el llamado de ayuda que hicieran los ciudadanos a través del Rotafono de RPP.

La Red Almenara informó que el paciente se encuentra en observación, en la cama 2 del área de Emergencia del servicio de Medicina, con diagnóstico de septicemia, celulitis de sitio no especificado, linfosarcoma y enfermedad renal.

El médico de turno Christian Choque dijo que el paciente se encuentra muy delicado, habiendo recibido solo la visita de un conocido, sin lograrse contacto con familiares, permaneciendo actualmente bajo atención médica en sala de observación.

Abuelito estuvo cuatro días en abandono

El señor Wilfredo contó que había acudido al Hospital Aurelio Díaz debido a las heridas causadas por el ataque de un perro y que tras darle el alta no tenía a dónde acudir, ya que su esposa lo ha abandonado y sus hijas fallecieron. 

El adulto mayor contó que estuvo cuatro días frente al Hospital Aurelio Díaz, tras sufrir el robo y maltrato de terceras personas al despojarlo de sus ahorros. 

EsSalud reportó el caso a la Línea 100 y se espera que sus familiares puedan acercarse al Hospital Aurelio Díaz Ufano de EsSalud y que las autoridades puedan gestionar un albergue donde pueda ser atendido.   

Te recomendamos
Cusco: buscan a director de colegio que desapareció tras naufragio en el río Picha

Cusco: buscan a director de colegio que desapareció tras naufragio en el río Picha

 Ate: piden ayuda para buscar a niña de nueve años desaparecida en el río Rímac tras accidente en San Mateo

Ate: piden ayuda para buscar a niña de nueve años desaparecida en el río Rímac tras accidente en San Mateo

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Fuente: Rotafono

Sepa más:
Adulto mayor en abandono Atienden a paciente enfermo Rotafono San Juan de Lurigancho Hospital Aurelio Díaz EsSalud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Puente Piedra: familia busca a adolescente que dejó mensaje tras fugar de casa

Puente Piedra: familia busca a adolescente que dejó mensaje tras fugar de casa

 Cusco: buscan a director de colegio que desapareció tras naufragio en el río Picha

Cusco: buscan a director de colegio que desapareció tras naufragio en el río Picha

 Lurín: encuentran a menor que desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

Lurín: encuentran a menor que desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

 La Victoria: menor que llegó al Perú hace unos días desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

La Victoria: menor que llegó al Perú hace unos días desapareció tras sostener conversaciones con un hombre
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot