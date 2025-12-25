San Juan de Lurigancho: buscan a joven de 35 años con esquizofrenia y epilepsia

Mónica Melendrez se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que la Policía Nacional le ayude a encontrar a su hijo Andy Apaza Melendrez, de 35 años, un joven que padece epilepsia y esquizofrenia, quien desapareció hoy en Navidad, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

La señora Mónica contó que su hijo Andy Apaza salió de su hogar a la medianoche y no ha sido localizado desde entonces, a la altura del paradero 14 de Canto Grande. El joven requiere atención especial y tomar sus medicamentos para controlar sus enfermedades.

"En transcurso de las 12 de la noche estuvo hoy comiendo y luego terminó de comer. Se levantó, bajó por la escalera y se fue. Yo bajé para alcanzarlo, pero ya no lo encontré. De ese rato de las 12 yo que lo busco. Él sufre de epilepsia y cuando tiene un ataque no sabe nada”, relató.

Sus familiares y amigos recorren diversas zonas y estaciones ferroviarias con la esperanza de encontrarlo sano y salvo, pero aún no tienen noticias suyas.

Andy Apaza mide 1.65 metros, es de contextura delgada, tiene cabello negro, ojos claros, tiene una cicatriz en la nariz. Él viste una casaca azul con blanco, un pantalón plomo, una gorra verde y zapatillas negras.

Cualquier información que ayude a encontrar a la familia a Andy Apaza, puede comunicarse al siguiente número telefónico 905 990 292 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

La madre de familia dijo que acudió a la comisaría Santa Elizabeth, pero los efectivos no quisieron registrar la desaparición de su hijo. Los agentes le manifestaron que debe esperar para denunciar el hecho.