San Juan de Lurigancho: buscan a mototaxista que desapareció tras despedirse de su familia

Raiza Alejandra Meléndez Monteverde se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su esposo Gustavo José Jiménez Urbina, quien se perdió el pasado 25 de agosto tras salir de su vivienda.



Gustavo es un padre de familia que trabaja como mototaxista en el sector de Zárate, sin embargo, el pasado lunes, al promediar las 2:30 de la tarde, el hombre de 36 años llegó a su vivienda y se despidió de su esposa e hijos. Gustavo le reveló a su esposa que lo estaban buscando. Raiza acudió a su cuarto mientras el señor se despidió de sus familiares y al salir ya no volvió a verlo.