San Juan de Lurigancho: buscan a mototaxista que desapareció tras despedirse de su familia

Rotafono de RPP | Raiza Meléndez afirmó que los amigos de su esposo le contaron que el señor de 36 años había recibido mensajes extorsivos en los días anteriores.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Gustavo José Jiménez Urbina tiene 36 años, natural de Venezuela, mide 1.60 metros, de contextura gruesa, nariz recta, tez mestiza, ojos y castaños oscuros.

Gustavo José Jiménez Urbina tiene 36 años, natural de Venezuela, mide 1.60 metros, de contextura gruesa, nariz recta, tez mestiza, ojos y castaños oscuros.

Raiza Alejandra Meléndez Monteverde se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su esposo Gustavo José Jiménez Urbina, quien se perdió el pasado 25 de agosto tras salir de su vivienda. 

Gustavo es un padre de familia que trabaja como mototaxista en el sector de Zárate, sin embargo, el pasado lunes, al promediar las 2:30 de la tarde, el hombre de 36 años llegó a su vivienda y se despidió de su esposa e hijos. Gustavo le reveló a su esposa que lo estaban buscando. Raiza acudió a su cuarto mientras el señor se despidió de sus familiares y al salir ya no volvió a verlo.

Características del desaparecido

Gustavo José Jiménez Urbina tiene 36 años, natural de Venezuela, mide 1.60 metros, de contextura gruesa, nariz recta, tez mestiza, ojos y castaños oscuros. La última vez que se le vio estaba vestido con short plomo, polo azul y zapatillas blancas. 

Su familia está muy preocupada. Raiza afirmó que los amigos de su esposo le contaron que el señor de 36 años había recibido mensajes extorsivos en los días anteriores. Si usted conoce alguna información sobre el desaparecido, por favor, comunicarse al siguiente número: 924 839 484

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

