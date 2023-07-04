menu
San Juan de Lurigancho: denuncian desaparición de menor de 16 años que salió de su casa para verse con enamorada

Rotafono de RPP | Jeremy Archavin Gabriel Huaranca Quispe es buscado por su familia. Sus parientes piden ayuda a la Policía Nacional y a la comunidad del distrito limeño de San Juan de Lurigancho para encontrarlo.
Laura Urbina Saldaña
Jeremy es de tez trigueña, contextura delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, usa lentes de medida y aretes en ambas orejas.
Jeremy es de tez trigueña, contextura delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, usa lentes de medida y aretes en ambas orejas.

Jeremy Archavin Gabriel Huaranca Quispe, de 16 años, se encuentra desaparecido desde el lunes 19 de enero, luego de que saliera de su vivienda con la intención de reunirse con su enamorada de nacionalidad venezolana en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Según la denuncia presentada en la sede del Departamento de Investigación Criminal de  San Juan de Lurigancho, Dante Huaranca Figueredo informó que su hijo Jeremy salió de su domicilio ubicado en Mangomarca aproximadamente a las 6:00 p. m. y hasta el momento no retorna a su hogar.

El menor indicó que posteriormente se dirigiría a la vivienda de su abuela materna, situada en la Agrupación Familiar Los Girasoles, en la zona de Casablanca. Sin embargo, pasada la medianoche del 20 de enero, la abuela comunicó al padre que el adolescente nunca llegó a dicho domicilio.

Ante esta situación, los parientes del menor iniciaron la búsqueda entre amistades y conocidos, pero no ha podido localizarlo, por lo que solicitaron el apoyo de la Policía Nacional, según dijo su tía Briseth Meléndez.

El adolescente es de tez trigueña, contextura delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, usa lentes de medida y aretes en ambas orejas. Al momento de su desaparición vestía una gorra negra, pantalón plomo y una casaca azul.

La familia del menor invoca a la ciudadanía a brindar cualquier información que contribuya a ubicar a Jeremy Huaranca, si conoce su paradero puede comunicarse al 934 161 902 o llamar al 114 de la Policía Nacional

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Buscan a menor de 16 años Adolescente desaparecido Rotafono San Juan de Lurigancho Policía Nacional
