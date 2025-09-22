San Juan de Lurigancho: denuncian desaparición de niña que fue captada a través de videojuego [VIDEO]

Una madre denunció que su hija de 11 años, ha desaparecido el último domingo 21 de septiembre, luego de que fuera captada por un hombre de 39 años, a través de un videojuego online, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

La progenitora denunció que Jhonathang Félix Laynes Moncada, de 39 años, conoció a su hija a través del juego virtual Free Fire, para luego seducirla e instarla a que se escape de su casa el domingo 21 de septiembre, a las 6:23 de la tarde, en el jirón Zumanques.

Ella contó que su hija salió de su vivienda a pasear a su perrita, para luego encontrarse con Jhonathang Laynes. A la Policía Nacional, la señora Milagros dijo que al abrir el WhatsApp del celular de su hija pudo visualizar que había un chat con una persona de sexo masculino, quien le habría convencido para que salga de su vivienda.

La madre y abuela piden que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de su hija, quien viste una chompa celeste, un pantalón y zapatillas negras.

“La policía se hace a un lado, además dice que tienen que esperar 72 horas, ¿72 horas para encontrar el cuerpo de mi nieta, para encontrarla muerta?, por qué la policía no se mueve, si ya tiene todo, tiene la cara y el teléfono. Mi nieta tiene 11 años, el hombre tiene casi cuarenta. Ayúdenme, por favor”, expresó con angustia la abuela de la niña.