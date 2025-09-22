menu
San Juan de Lurigancho: denuncian desaparición de niña que fue captada a través de videojuego [VIDEO]

Rotafono de RPP | Según la denuncia de la madre, Jhonathang Félix Laynes Moncada, de 39 años, conoció a la menor de 11 años, cuando jugaba Free Fire, para luego convencerla de que se vaya de su casa en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
| | Laura Urbina Saldaña
La menor desapareció el domingo 21 de septiembre, luego de que fuera captada por un hombre de 39 años, a través de un videojuego virtual.
La menor desapareció el domingo 21 de septiembre, luego de que fuera captada por un hombre de 39 años, a través de un videojuego virtual. | Fuente: Rotafono

Una madre denunció que su hija de 11 años, ha desaparecido el último domingo 21 de septiembre, luego de que fuera captada por un hombre de 39 años, a través de un videojuego online, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho

La progenitora denunció que Jhonathang Félix Laynes Moncada, de 39 años, conoció a su hija a través del juego virtual Free Fire, para luego seducirla e instarla a que se escape de su casa el domingo 21 de septiembre, a las 6:23 de la tarde, en el jirón Zumanques.

Ella contó que su hija salió de su vivienda a pasear a su perrita, para luego encontrarse con Jhonathang Laynes. A la Policía Nacional, la señora Milagros dijo que al abrir el WhatsApp del celular de su hija pudo visualizar que había un chat con una persona de sexo masculino, quien le habría convencido para que salga de su vivienda.

La madre y abuela piden que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de su hija, quien viste una chompa celeste, un pantalón y zapatillas negras.

“La policía se hace a un lado, además dice que tienen que esperar 72 horas, ¿72 horas para encontrar el cuerpo de mi nieta, para encontrarla muerta?, por qué la policía no se mueve, si ya tiene todo, tiene la cara y el teléfono. Mi nieta tiene 11 años, el hombre tiene casi cuarenta. Ayúdenme, por favor”, expresó con angustia la abuela de la niña.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Menor desaparecida Buscan a niña de 11 años Rotafono Denuncian presunto rapto de niña San Juan de Lurigancho Policía Nacional
