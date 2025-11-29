San Juan de Lurigancho: encuentran a menor que habría sido captada tras jugar en plataformas en línea

Esther Morales Fajardo agradeció al Rotafono de RPP por la difusión de su caso, luego de lograr encontrar a su hija, Zendaya Infantas Morales, en la zona de Campoy, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

La madre relató que, gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la información proporcionada por amigos de la menor, pudieron ubicar el lugar donde se encontraba. Con apoyo de los agentes PNP, se desplazó hasta una vivienda en Campoy, donde finalmente hallaron a la adolescente.

“Amiguitos de su colegio también ayudaron, porque comentaron que ella jugaba Roblox. Al parecer, por ahí la habían captado, y los policías rastrearon esas cuentas para ver con quiénes hablaba”, explicó Morales Fajardo.

La madre señaló que aún están a la espera de los resultados del médico legista. Al cierre de este informe, continuaban las diligencias correspondientes al caso.