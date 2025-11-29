San Juan de Lurigancho: encuentran a menor que habría sido captada tras jugar en plataformas en línea

Con un trabajo en conjunto con la policía y los datos que lograron dar algunos amigos de Zendaya, la madre y los agentes de seguridad llegaron hasta la zona de Campoy.
Esther Morales Fajardo agradeció al Rotafono de RPP por la difusión de su caso, luego de lograr encontrar a su hija, Zendaya Infantas Morales, en la zona de Campoy, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
La madre relató que, gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la información proporcionada por amigos de la menor, pudieron ubicar el lugar donde se encontraba. Con apoyo de los agentes PNP, se desplazó hasta una vivienda en Campoy, donde finalmente hallaron a la adolescente.
“Amiguitos de su colegio también ayudaron, porque comentaron que ella jugaba Roblox. Al parecer, por ahí la habían captado, y los policías rastrearon esas cuentas para ver con quiénes hablaba”, explicó Morales Fajardo.
La madre señaló que aún están a la espera de los resultados del médico legista. Al cierre de este informe, continuaban las diligencias correspondientes al caso.
Esther Morales Fajardo se comunicó, días atrás, con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija, Zendaya Infantas Morales, ocurrida el pasado 28 de noviembre, luego de salir de su vivienda en el Callao.
Según relató la madre, alrededor de las 7:00 a. m. la menor, de 13 años, salió de su casa ubicada en la zona de Sarita Colonia. Las cámaras de seguridad registraron que Zendaya caminó hasta su colegio, Juanito Bosco, rodeó el plantel educativo y continuó caminando unas cuadras más; sin embargo, después de ese punto ya no se pudo seguir su rastro.
Zendaya Infantas Morales mide 1.46 metros, es de contextura gruesa, tez trigueña, nariz motosa, y tiene ojos y cabello castaño oscuro. La menor vestía una casaca guinda con plomo, una falda short guinda, zapatillas blancas y llevaba una mochila blanca de Hello Kitty.
