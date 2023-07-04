San Juan de Lurigancho: familia pide ayuda para buscar a abuelito con Parkinson

Una familia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades y a la comunidad, a fin de encontrar al adulto mayor Genaro Ceron Vera, de 80 años, diagnosticado con Parkinson y demencia senil, quien desapareció el viernes 29 de agosto, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

York Ceron denunció ante la comisaría de su jurisdicción que su padre se extravió el último viernes a las 5 de la tarde, luego de que saliera de su vivienda, situada en el asentamiento humano, en el sector C de Canto Grande, sin que dijera a dónde se iba.

Han pasado tres días y la familia se encuentra preocupada, pues el señor Genaro toma medicamentos como parte del tratamiento a sus enfermedades mentales.

Cuando salió de su hogar, Don Genaro vestía un polo de color plomo, casa negra, un pantalón de color marrón, sombrero marrón, una mochila y sandalias negras.

Don Genaro, conocido cariñosamente como Pachuco, mide 1.62 y es de contextura delgada, cojea de un pie y su cabello es negro.

Cualquier información sobre el paradero del adulto mayor puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 910 348 780 o 972 360 579.