San Juan de Lurigancho: madre pide ayuda para buscar escolar de 14 años

Brittany Stacy Bardales Lizana, una escolar de 14 años, ha sido reportada como desaparecida desde el último 14 de diciembre en el distrito limeño San Juan de Lurigancho.

A través del Rotafono de RPP, Gabriela Lizana pidió ayuda para encontrar a su hija Britanny, quien salió de su casa ayer domingo a las 4 de la tarde.

“Ayúdanos a encontrar a Brittany. Salió de su casa con rumbo desconocido, viste un pantalón negro y un polo azul y lleva una mochila”, expresó Brittany.

La señora Gabriela contó que vio bajar del segundo piso a su hija, mientras arreglaba su mercadería de marcianos en el primer nivel de su domicilio para entregarla en una motocicleta, pero al salir, la adolescente ya no estaba.

Al pasar las horas, la madre de familia presentó una denuncia ante la comisaría de Bayovar para que se inicien las investigaciones, pues ayer en la mañana tuvo una discusión con su hija.