San Juan de Lurigancho: madre pide ayuda para buscar escolar de 14 años

Rotafono de RPP | Brittany Stacy Bardales Lizana salió de su vivienda, cuando su mamá la esperaba para repartir marcianos en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
| | Laura Urbina Saldaña
Brittany vestía un pantalón buzo color negro, polo azul oscuro, capucha color negro y zapatillas blancas.

Brittany vestía un pantalón buzo color negro, polo azul oscuro, capucha color negro y zapatillas blancas. | Fuente: Rotafono

Brittany Stacy Bardales Lizana, una escolar de 14 años, ha sido reportada como desaparecida desde el último 14 de diciembre en el distrito limeño San Juan de Lurigancho.

A través del Rotafono de RPP, Gabriela Lizana pidió ayuda para encontrar a su hija Britanny, quien salió de su casa ayer domingo a las 4 de la tarde.

“Ayúdanos a encontrar a Brittany. Salió de su casa con rumbo desconocido, viste un pantalón negro y un polo azul y lleva una mochila”, expresó Brittany.

La señora Gabriela contó que vio bajar del segundo piso a su hija, mientras arreglaba su mercadería de marcianos en el primer nivel de su domicilio para entregarla en una motocicleta, pero al salir, la adolescente ya no estaba.

Al pasar las horas, la madre de familia presentó una denuncia ante la comisaría de Bayovar para que se inicien las investigaciones, pues ayer en la mañana tuvo una discusión con su hija. 

A través de las cámaras, la madre advirtió que la menor salió de su casa y caminó a la altura del paradero 15 de la avenida Wiesse.
A través de las cámaras, la madre advirtió que la menor salió de su casa y caminó a la altura del paradero 15 de la avenida Wiesse. | Fuente: Rotafono

¿La viste? 

Brittany es de tez mestiza, ojos negros chinos, boca mediana, rostro delgado, nariz recta pequeña, cabello negro corto. Mide 1.50 metros y es de contextura delgada.

Cuando salió de su casa, la menor vestía un pantalón buzo color negro, polo azul oscuro, capucha color negro y zapatillas blancas.

A través de las cámaras, la madre advirtió que la menor caminó a la altura del paradero 15 de la avenida Wiesse.

“Yo he salido a los tres minutos que terminé de acomodar la mercadería y cuando salgo ella ya no estaba. Ella salió con una mochila de casa y cuando he revisado las cámaras de mi casa, ella se va con dirección a la avenida Wiesse”, añadió.

Madre pide ayuda 

Cualquier información sobre la ubicación de la adolescente, puede comunicarse con la señora Gabriela Lizana al siguiente número telefónico 922 236 018 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

“Pido urgentemente el apoyo de la Policía y de la comunidad para que me ayuden a encontrarla. Cualquier información se la voy a agradecer porque ya es una noche que mi niña no regresa a mi casa”, expresó Gabriela. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
