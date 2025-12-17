menu
San Juan de Lurigancho: madre pide ayuda para que su hijo reciba asistencia médica tras ser hallado después de dos semanas

Rotafono de RPP | Desde que fue hallado en noviembre pasado, Isaías Alcam, de 15 años, presenta dolores de cabeza, habla solo y tiene déficit de atención, por lo que necesita ser evaluado por especialistas en Psiquiatría.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Sara Ninive Villar pide ayuda a las autoridades de salud para que puedan atender el caso de sus hijos.
Sara Ninive Villar pide ayuda a las autoridades de salud para que puedan atender el caso de sus hijos.

La madre de familia Sara Ninive Villar solicitó ayuda al Ministerio de Salud, a través del Rotafono de RPP, para que su hijo Isaías Alcam, de 15 años, quien estuvo desaparecido durante más de dos semanas, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, reciba asistencia médica con urgencia, pues no reconoce a sus parientes, tiene dolores de cabeza y habla solo. 

Isaías Alcam fue reportado como desaparecido a través de Rotafono de RPP, el menor salió el 24 de octubre de su vivienda en San Juan de Lurigancho y lo encontraron el 13 de noviembre en la zona de Oquendo, en el distrito de Ventanilla, en el Callao. 

Sara Ninive contó que un vecino le avisó que encontró al adolescente cerca de un criadero de cerdos y lo llevó a la comisaría de Ventanilla. 

Cuando la señora fue a la dependencia policial, su hijo no la reconocía y tenía mucho miedo. Sin embargo, esas primeras semanas luego de encontrarlo, el menor salía de su vivienda y deambulaba, la madre acudía con serenazgo a buscarlo. 

La madre de familia pidió la intervención del Ministerio de Salud para atender a sus hijos.

La madre de familia pidió la intervención del Ministerio de Salud para atender a sus hijos.

Menor requiere atención con urgencia 

La madre de familia explicó que su hijo de 15 años tenía problemas de atención y que, por ese motivo, dejó de asistir al colegio en junio de este año.

“Desde el mes de junio, el profesor me dijo que no lo mande porque se paraba y le dolía la cabeza, habla solo siente que le duele la cabeza”, afirmó Sara. 

Actualmente, el menor siente dolor de cabeza y habla solo, por lo que necesita ser evaluado por los especialistas para que le diagnostiquen algun transtorno psiquiátrico o psicológico. 

"Pido que me digan qué es lo que tiene. Él era un muchacho inteligente, ordenado y responsable. Él me ayudaba a trabajar", solicitó.  

Isaías no es su único que necesita atención, pues tiene otro hijo con la enfermedad genética de Niemann-Pick, la cual afecta al hígado, pulmones y cerebro, por eso hizo un llamado a las autoridades de salud para que pueda seguir un tratamiento en el extranjero. 

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

