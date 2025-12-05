San Juan de Lurigancho: niña de 12 años con leucemia necesita donación de plaquetas

Una niña de 12 años, diagnosticada con leucemia linfoblástica, requiere la urgente donación de plaquetas de tipo de sangre O positivo para continuar con su tratamiento en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima.

Christian Yantas se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el apoyo de la comunidad, ya que su sobrina Micaela Salluca Yantas, requiere transfusiones de plaquetas, un componente vital que debe ser administrado a veces dos veces al día.

Él contó que Micaela es una niña muy alegre, le encanta el vóley y es hincha del equipo de Regatas de vóley. Su sueño es volver a las canchas y seguir disfrutando del deporte que tanto le gusta.

Después de una quimioterapia muy fuerte, las defensas de la menor están bajas, comprometiendo varios órganos y haciéndola vulnerable a infecciones, por lo que la familia pide que se solidaricen con la pequeña Micaela.

“Invitamos a todas las personas de buen corazón a acercarse a donar plaquetas y ayudar a Micaela a seguir luchando. Las donaciones se realizan en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja”, manifestó Christian Yantas.

Las personas que desean donar las plaquetas de tipo de sangre O positivo debe acercarse al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, situado en la avenida Javier Prado Este 3101, en el distrito limeño de San Borja, de lunes a domingo, entre las 7:00 a. m. y 6:00 p. m.