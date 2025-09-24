San Juan de Lurigancho: padre reporta la desaparición de su hija que tiene depresión y ansiedad

La mujer de 31 años debe completar su tratamiento y tomar sus medicamentos | Fuente: Rotafono
Marcia Mitma Cahuana es una adulta que se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 11 de septiembre tras salir de su casa ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Su familia está asustada y exige a las autoridades correspondientes que la amplíen la búsqueda para poder encontrarla.
Su hermana Carolina Mitma Cahuana reportó a través del Rotafono de RPP que Marcia fue diagnosticada con depresión severa y ansiedad; por lo que, se encuentra en pleno tratamiento y debe tomar sus medicamentos. Sin embargo, no los había estado consumiendo y su padre no podía obligarle a hacerlo.
Por dicha razón, acudió a la policía para solicitar apoyo, pero ella sostuvo que los efectivos no actuaron correctamente. Por dicha razón, pide mayor investigación, ya que cree que su hermana ha podido ser secuestrada. Además, aseguró que no se escapó de su vivienda y dijo que hay otra gente involucrada.
La familia hizo una denuncia al Minsterio Público por secuestro | Fuente: Rotafono
Carolina relató que su hermana Marcia terminó sus estudios universitarios y que le había comentado a su padre que quería trabajar e independizarse. Sin embargo, no está bien psicológicamente y él le dijo que debía terminar primero su tratamiento.
El martes 9 de septiembre su hermana la vio trabajando en una pollería llamada Don César, situada en la avenida Central, antes de la avenida Santa Rosa de Lima, cerca a su vivienda. Finalmente, el miércoles 10 la dejó y se enteró a través de un amigo de su hija se entera dónde queda su lugar de trabajo.
Ese mismo día va a increparle al personal de ese restaurante por qué la contrataron si no tiene DNI y advierte que debía tomar sus medicinas. Pero, la mujer que lo atendió le contestó que un amigo la había recomendado; por lo que, el padre de familia se calma. Pese a ello, acude a la comisaría 10 de Octubre para pedir ayuda.
El padre de la adulta desaparecida contó que ella no quería tomar sus medicamentos | Fuente: Rotafono
El papá de Marcia les dijo a los policías que aconsejen a su hija que tome sus pastillas y les contó sus problemas psicológicos. Los agentes le hablaron y luego le dijeron que se vaya. La joven de 31 años se fue prácticamente corriendo hacia lugar desconocido y el señor la intentó seguir, pero la perdió de vista.
Junto a su esposa, su otra hija y su yerno se acercaron varias veces durante la noche de aquel miércoles a la pollería y pudieron observar que Marcia estaba ahí. Sin embargo, al día siguiente ya no la vieron y desde ahí no saben nada de ella; por eso, el domingo hacen la denuncia en el Ministerio Público por secuestro.
La familia pide que la policía acelere la investigación para hallar a Marcia | Fuente: Rotafono
En la denuncia, el padre relató que su hija salió el 9 de septiembre de su casa junto a varios objetos personales y les contó que iba con una persona desconocida y que alquiló un cuarto en otro sitio. Cabe indicar que luego de ello se enteró que estaba trabajando en la pollería mencionada anteriormente.
En el documento también se lee que el jueves 11 fue a este restaurante y le dijeron que su hija ya no trabajaba ahí, lo cual el pareció raro al padre porque la había visto el día anterior. Además, relató que su hermana Carolina conversó vía WhatsApp con Marcia y ella le pidió dinero, pero que lo deposite a otro número.
La identidad de la persona de aquel teléfono era Orlando R. Marínez OP. Del mismo modo, se concluye que el documento lo recibirá la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho y se inició la investigación preliminar.
Sin embargo, lo que reclaman los familiares es que aceleren el proceso de las investigaciones debido a que no saben nada de Marcia y exigen que actúen rápidamente, ya que pueden haberla secuestrado y cada día que pasa su salud y su vida corre peligro.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono