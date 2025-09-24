San Juan de Lurigancho: padre reporta la desaparición de su hija que tiene depresión y ansiedad

Marcia Mitma Cahuana es una adulta que se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 11 de septiembre tras salir de su casa ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Su familia está asustada y exige a las autoridades correspondientes que la amplíen la búsqueda para poder encontrarla.

Su hermana Carolina Mitma Cahuana reportó a través del Rotafono de RPP que Marcia fue diagnosticada con depresión severa y ansiedad; por lo que, se encuentra en pleno tratamiento y debe tomar sus medicamentos. Sin embargo, no los había estado consumiendo y su padre no podía obligarle a hacerlo.

Por dicha razón, acudió a la policía para solicitar apoyo, pero ella sostuvo que los efectivos no actuaron correctamente. Por dicha razón, pide mayor investigación, ya que cree que su hermana ha podido ser secuestrada. Además, aseguró que no se escapó de su vivienda y dijo que hay otra gente involucrada.