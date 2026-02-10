San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a joven de 25 años con autismo

Juan Pablo Arista Vásquez, de 25 años, un joven con autismo leve, se encuentra desaparecido desde el domingo 8 de febrero en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Su tía María Mendoza pide ayuda para encontrarlo.

A través del Rotafono de RPP, María Mendoza comentó que su sobrino salió de su casa la noche del domingo, en Canto Grande, y hasta el momento no retorna a su hogar. La familia se encuentra preocupada por su condición de salud.

La señora María sospecha que su sobrino se fue a caminar o comprar una golosina, pero como padece de la pérdida de memoria a corto plazo, ya no pudo ubicarse y se perdió en el distrito de San Juan de Lurigancho.

"Mi sobrino tiene una cierta discapacidad, tiene autismo leve y lagunas mentales a corto plazo. Pensamos que podría haber salido a comprarse alguna golosina o tal vez a caminar y después ya no pudo regresar”, contó.

Actualmente, tanto los policías de la comisaría, como agentes de Serenazgo han iniciado las labores de búsqueda oficiales, pero hasta ahora no lo localizan, por eso invocan a la comunidad a brindar alguna pista que lleve a su paradero.

Juan Pablo Arista Vásquez viste una casaca color negro y pantalón jean color azul con una cicatriz a la altura de su frente derecha. Si usted lo ha visto, puede llamar a su familia al siguiente número telefónico 983 480 254 o comunicarse al 114 de la Policía Nacional.