San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a menor de 15 años

Oriana Ayelet Bermúdez Usaita, de 15 años, se encuentra desaparecida desde el miércoles 7 de enero en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Su madre Ursula Usaita se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades policiales para intensificar su búsqueda.

La madre de familia contó que su hija salió de su vivienda la mañana del miércoles sin que la hermana de la adolescente lo supiera y sin que hubiese algún conflicto familiar.

“Mi hija la mayor se levanta a eso de las 7 de la mañana para poder alistar a sus niños para que puedan ir al nido y se da con la sorpresa que mi hija ya no estaba”, relató.

Tras lo sucedido, la señora Ursula regresó de su trabajo e inició una búsqueda, contactando a compañeros del colegio y amigos cercanos de la menor, pero hasta el momento no puede ubicarla.

También ha buscado en las cabinas de internet, donde solía acudir a jugar, pero tampoco la localiza.

“He preguntado a sus amigos y he acudido al Internet donde ella a veces asistía a hacer sus tareas y donde jugaba Free Fire, pero no la encuentro”, acotó.