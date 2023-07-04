menu
San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a menor de 15 años

Rotafono de RPP | Oriana Ayelet Bermúdez Usaita, de 15 años, salió el 7 de diciembre de su vivienda, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Su madre pide que se intensifique su búsqueda.
Laura Urbina Saldaña
La menor mide 1.65 metros y es de contextura gruesa. Tiene una cicatriz y usa un polo blanco.

| Fuente: Composición Rotafono

Oriana Ayelet Bermúdez Usaita, de 15 años, se encuentra desaparecida desde el miércoles 7 de enero en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Su madre Ursula Usaita se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades policiales para intensificar su búsqueda.

La madre de familia contó que su hija salió de su vivienda la mañana del miércoles sin que la hermana de la adolescente lo supiera y sin que hubiese algún conflicto familiar.  

“Mi hija la mayor se levanta a eso de las 7 de la mañana para poder alistar a sus niños para que puedan ir al nido y se da con la sorpresa que mi hija ya no estaba”, relató.

Tras lo sucedido, la señora Ursula regresó de su trabajo e inició una búsqueda, contactando a compañeros del colegio y amigos cercanos de la menor, pero hasta el momento no puede ubicarla.

También ha buscado en las cabinas de internet, donde solía acudir a jugar, pero tampoco la localiza.

“He preguntado a sus amigos y he acudido al Internet donde ella a veces asistía a hacer sus tareas y donde jugaba Free Fire, pero no la encuentro”, acotó. 

Oriana es de tez blanca, cabello castaño claro ondulado, boca mediana y ojos castaños.

| Fuente: Rotafono

Características de la escolar 

Oriana es de tez blanca, cabello castaño claro ondulado, boca mediana y ojos castaños. La menor mide 1.65 metros y es de contextura gruesa. Tiene una cicatriz y usa un polo blanco.

Si usted conoce el paradero de Oriana, puede comunicarse con su madre al siguiente número telefónico 936 331 124 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

Manchay: familiares buscan a joven de 20 años que desapareció tras salir a una discoteca

Manchay: familiares buscan a joven de 20 años que desapareció tras salir a una discoteca

 Callao: buscan a menor de 17 años que desapareció en un supermercado hace cinco días

Callao: buscan a menor de 17 años que desapareció en un supermercado hace cinco días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

| Fuente: Rotafono

Adolescente desaparecida Menor de 15 años desaparece Rotafono San Juan de Lurigancho Policía Nacional
