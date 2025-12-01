Adulta mayor desaparecida fue encontrada en San Juan de Miraflores tras pedido de ayuda

¿Cómo encontraron a la adulta mayor?

Cesar Chavez contó que esta persona se dedica a vender comida en su carrito sanguchero por esa zona de San Juan de Miraflores. Ella había visto una foto de la anciana perdida en las redes sociales del Rotafono y la reconoció; por ello, junto a su hijo la llevaron a la comisaría más cercana que estaba en Villa María del Triunfo.

El joven señaló que su abuela tomó un carro que pasa por la avenida Cánada y se perdió; por ello, se quedó en el paradero final. Gloria Arevalo estaba pidiendo ayuda porque estaba perdida y decidió ir a la casa de un familiar en Villa María del Triunfo, pero no pudo así que se quedó dónde estaba.

Al promediar la medianoche de hoy, lunes 1 de diciembre recibieron la llamadas de los policías y una hora más tarde la recogieron en la comisaría anteriormente mencionada. Su familia encontraba muy angustiada por la desaparición de la adulta mayor y; por ello, hicieron pública su pedido de ayuda.

"Agradezco bastante a RPP por la difusión de la noticia. Muchas bendiciones y muchas gracias a la señora Eulogia Escalante Tenorio por haber encontrado a mi señora abuela", manifestó el joven César.