Adulta mayor desaparecida fue encontrada en San Juan de Miraflores tras pedido de ayuda

Gloria Justina Arevalo Gomez ya se encuentra con su familia. Su nieto Cesar Chavez Martinez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que hallaron a su abuela tras más 24 horas de hacer desaparecido, en la comisaría José Carlos Mariátegui, ubicada en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.
La familia de la señora de 89 años mandó un agradecimiento al Rotafono por difundir el caso. También, agradeció a una ciudadana y su hijo, quienes la vieron en el paradero San Juanito, el último de un bus de transporte público, en San Juan de Miraflores.
Esta es la denuncia por desaparición que hicieron los familiares de la adulta mayor | Fuente: Rotafono
Cesar Chavez contó que esta persona se dedica a vender comida en su carrito sanguchero por esa zona de San Juan de Miraflores. Ella había visto una foto de la anciana perdida en las redes sociales del Rotafono y la reconoció; por ello, junto a su hijo la llevaron a la comisaría más cercana que estaba en Villa María del Triunfo.
El joven señaló que su abuela tomó un carro que pasa por la avenida Cánada y se perdió; por ello, se quedó en el paradero final. Gloria Arevalo estaba pidiendo ayuda porque estaba perdida y decidió ir a la casa de un familiar en Villa María del Triunfo, pero no pudo así que se quedó dónde estaba.
Al promediar la medianoche de hoy, lunes 1 de diciembre recibieron la llamadas de los policías y una hora más tarde la recogieron en la comisaría anteriormente mencionada. Su familia encontraba muy angustiada por la desaparición de la adulta mayor y; por ello, hicieron pública su pedido de ayuda.
"Agradezco bastante a RPP por la difusión de la noticia. Muchas bendiciones y muchas gracias a la señora Eulogia Escalante Tenorio por haber encontrado a mi señora abuela", manifestó el joven César.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.