San Juan de Lurigancho: buscan a joven con habilidades diferentes que desapareció tras salir de su casa

Quelita Elizabeth Hurtado Colonia tiene 28 años, mide 1.50 metros, es de contextura gruesa, tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros, nariz aguileña.
Elías Hurtado se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para buscar a su hermana, Quelita Elizabeth Hurtado Colonia, que desapareció el pasado 10 de octubre, tras salir de su casa, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
El hecho se dio al promediar las 11:30 a.m. de aquel día, cuando la joven de 28 años salió de su vivienda, ubicada en la urbanización Mariscal Cáceres, sin avisar a nadie.
Horas después, sus familiares se dieron cuenta de su ausencia e iniciaron la búsqueda, pero no tuvieron éxito.
Quelita Elizabeth Hurtado Colonia es una joven con habilidades diferentes. Tiene 28 años, mide 1.50 metros, es de contextura gruesa, tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros, nariz aguileña. La última vez que la vieron, vestía polo y pantalón color plomo, zapatillas blancas.
La familia se encuentra muy preocupada por encontrar a Quelita, y pide ayuda a la población y a la Policía Nacional del Perú. Si usted la ha visto, por favor llamar al siguiente número: 978 345 681
