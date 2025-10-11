San Juan de Lurigancho: buscan a joven con habilidades diferentes que desapareció tras salir de su casa

Elías Hurtado se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para buscar a su hermana, Quelita Elizabeth Hurtado Colonia, que desapareció el pasado 10 de octubre, tras salir de su casa, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El hecho se dio al promediar las 11:30 a.m. de aquel día, cuando la joven de 28 años salió de su vivienda, ubicada en la urbanización Mariscal Cáceres, sin avisar a nadie.

Horas después, sus familiares se dieron cuenta de su ausencia e iniciaron la búsqueda, pero no tuvieron éxito.