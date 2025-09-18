menu
San Juan de Miraflores: buscan a menor de 16 años con autismo y discapacidad mental

Rotafono de RPP | El adolescente se perdió ayer en la avenida Pista Nueva, cuando se bajó de manera inesperada de un mototaxi en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Su madre clama ayuda.
| | Laura Urbina Saldaña
El menor Aldair Layza estaba vestido con ropa completamente azul marino y zapatillas blancas.

El menor Aldair Layza estaba vestido con ropa completamente azul marino y zapatillas blancas. | Fuente: Rotafono

Una madre de familia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a su hijo Aldair Layza Puquitay, de 16 años, con autismo severo y dificultades para hablar, quien se extravió el último miércoles, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

La señora Serafina Puquitay relató que Aldair se perdió ayer a las 5:30 de la tarde en la avenida Pista Nueva, cerca de Defensores de Lima, cuando se bajó de un mototaxi en la que viajaban con su hermano con dirección a su vivienda. El menor salió corriendo y hasta el momento se desconoce su paradero.

“Él sufre de autismo, retardo mental severo, convulsiona y no habla. Se los suplico, ayúdenme. Por favor, soy una mamá desesperada. Mi preocupación me mata. Le ruego, por favor, me apoyen”, expresó con angustia. 

Características del menor 

El adolescente es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz convexa y cabello negro. Mide 1.70 metros y es de contextura delgada, además, tiene dos puntos cocidos en su cuero cabelludo, un corte en el brazo lado izquierdo y una herida en el cuello lado de la nuca.

El menor Aldair Layza estaba vestido con ropa completamente azul marino y zapatillas blancas. La familia pide ayuda a la comunidad para localizarlo. 

Cualquier información puede comunicarse con la señora Serafina Puquitay al siguiente número de teléfono 917 815 545 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

