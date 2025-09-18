San Juan de Miraflores: buscan a menor de 16 años con autismo y discapacidad mental

Una madre de familia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a su hijo Aldair Layza Puquitay, de 16 años, con autismo severo y dificultades para hablar, quien se extravió el último miércoles, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

La señora Serafina Puquitay relató que Aldair se perdió ayer a las 5:30 de la tarde en la avenida Pista Nueva, cerca de Defensores de Lima, cuando se bajó de un mototaxi en la que viajaban con su hermano con dirección a su vivienda. El menor salió corriendo y hasta el momento se desconoce su paradero.

“Él sufre de autismo, retardo mental severo, convulsiona y no habla. Se los suplico, ayúdenme. Por favor, soy una mamá desesperada. Mi preocupación me mata. Le ruego, por favor, me apoyen”, expresó con angustia.

Características del menor

El adolescente es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz convexa y cabello negro. Mide 1.70 metros y es de contextura delgada, además, tiene dos puntos cocidos en su cuero cabelludo, un corte en el brazo lado izquierdo y una herida en el cuello lado de la nuca.

El menor Aldair Layza estaba vestido con ropa completamente azul marino y zapatillas blancas. La familia pide ayuda a la comunidad para localizarlo.

Cualquier información puede comunicarse con la señora Serafina Puquitay al siguiente número de teléfono 917 815 545 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.