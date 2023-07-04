San Juan de Miraflores: familia busca a asistente de biblioteca del INEN que desapareció hace dos días

Alexander Massa se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su tío, Abel Massa Rodríguez, quien se perdió el pasado 23 de julio, tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

El hecho se dio al promediar las 11:00 a.m., cuando el hombre de 57 años salió de su casa sin indicar el rumbo que tomaría. El señor, quien trabajaba como asistente de biblioteca en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, aprovechaba sus días libres y feriados para visitar a sus amigos. Con el pasar de las horas, Abel no retornó a casa y tampoco contestaba el celular.

“No hemos tenido noticia de él, incluso el viernes faltó a su trabajo en el INEN y él nunca falta, y menos de desaparecer. Lo que hemos podido ver es que se hicieron unos retiros, en un cajero, en un BBVA, en Carlos Izaguirre, frente a un Mall Plaza, y la última del celular, se da en Plaza Norte”, dijo.

Alexander comenta que han ido a hospedajes de la zona que se ubican en la avenida Tomás Valle, para solicitar las imágenes de sus cámaras de seguridad, pero no lo han podido lograr.