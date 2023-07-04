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San Juan de Miraflores: familia busca a asistente de biblioteca del INEN que desapareció hace dos días

Rotafono de RPP | Alexander indica que la familia se ha tratado de comunicar con los amigos de Abel, pero todos le informan que no saben nada del paradero de su tío.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que lo vieron, el hombre de 57 años vestía un pantalón jean azul, zapatillas blancas, camisa color celeste y chaleco de color marrón.

La última vez que lo vieron, el hombre de 57 años vestía un pantalón jean azul, zapatillas blancas, camisa color celeste y chaleco de color marrón.

Alexander Massa se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su tío, Abel Massa Rodríguez, quien se perdió el pasado 23 de julio, tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

El hecho se dio al promediar las 11:00 a.m., cuando el hombre de 57 años salió de su casa sin indicar el rumbo que tomaría. El señor, quien trabajaba como asistente de biblioteca en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, aprovechaba sus días libres y feriados para visitar a sus amigos. Con el pasar de las horas, Abel no retornó a casa y tampoco contestaba el celular.

“No hemos tenido noticia de él, incluso el viernes faltó a su trabajo en el INEN y él nunca falta, y menos de desaparecer. Lo que hemos podido ver es que se hicieron unos retiros, en un cajero, en un BBVA, en Carlos Izaguirre, frente a un Mall Plaza, y la última del celular, se da en Plaza Norte”, dijo.

Alexander comenta que han ido a hospedajes de la zona que se ubican en la avenida Tomás Valle, para solicitar las imágenes de sus cámaras de seguridad, pero no lo han podido lograr. 

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¿Cómo estaba vestido la última vez que lo vieron? 

La última vez que lo vieron, el hombre de 57 años vestía un pantalón jean azul, zapatillas blancas, camisa color celeste y chaleco de color marrón. 

Alexander indica que la familia se ha tratado de comunicar con los amigos de Abel, pero todos le informan que no saben nada del paradero de su tío. Alexander hace un llamado a la policía para que puedan acelerar el proceso de la entrega de las cámaras de seguridad. Si usted lo ha visto, por favor escribir al 912 199 859 o al número de la Policía al 114. 

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