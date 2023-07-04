menu
San Juan de Miraflores: familia busca ayuda para encontrar a mujer con Alzheimer

Rotafono de RPP | Teodora Paita Huamali, de 60 años, se perdió en las inmediaciones del paradero 20, en Pamplona Alta. Su familia está desesperada y solicita apoyo de la Policía Nacional.
| | Laura Urbina Saldaña
La adulta mayor viste una chompa ploma tejida con rayas blancas y un buzo celeste.

La adulta mayor viste una chompa ploma tejida con rayas blancas y un buzo celeste. | Fuente: Rotafono

Teodora Paita Huamali, de 60 años, diagnosticada con Alzheimer, se encuentra desaparecida desde el sábado 24 de enero en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

A través del Rotafono de RPP, Alicia Paita pidió ayuda a las autoridades y a la comunidad para localizar a su hermana, quien salió de su casa ayer entre las 8 y 9 de la mañana sin que dijera a sus familiares a qué lugar se iba.

La señora Teodora se perdió en las inmediaciones del paradero 20, en Pamplona Alta. Su familia está desesperada, ha recorrido calles y hospitales y hasta el momento no la localiza.  

Características de la adulta mayor.

La señora Teodora mide 1.50 metros, es de contextura delgada, cabello rizado corto. La adulta mayor viste una chompa ploma tejida con rayas blancas y un buzo celeste.  

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con su familia al 993 818 578 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Mujer con Alzheimer desaparece Adulta mayor desaparecida Rotafono San Juan de Miraflores Lima Policía Nacional
