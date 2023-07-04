San Juan de Miraflores: familia busca ayuda para encontrar a mujer con Alzheimer

La adulta mayor viste una chompa ploma tejida con rayas blancas y un buzo celeste. | Fuente: Rotafono
Teodora Paita Huamali, de 60 años, diagnosticada con Alzheimer, se encuentra desaparecida desde el sábado 24 de enero en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.
A través del Rotafono de RPP, Alicia Paita pidió ayuda a las autoridades y a la comunidad para localizar a su hermana, quien salió de su casa ayer entre las 8 y 9 de la mañana sin que dijera a sus familiares a qué lugar se iba.
La señora Teodora se perdió en las inmediaciones del paradero 20, en Pamplona Alta. Su familia está desesperada, ha recorrido calles y hospitales y hasta el momento no la localiza.
La señora Teodora mide 1.50 metros, es de contextura delgada, cabello rizado corto. La adulta mayor viste una chompa ploma tejida con rayas blancas y un buzo celeste.
Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con su familia al 993 818 578 o llamar al 114 de la Policía Nacional.
