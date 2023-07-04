menu
San Juan de Miraflores: niña de 13 años desaparece tras conocer a hombre mayor de edad en un videojuego

Rotafono de RPP | La adolescente se habría fugado con esta persona el último jueves y la última ubicación de su celular sale en el Centro de Lima. Padres exigen videos de las cámaras de vigilancia para ubicar a su hija.
| | Victor Pacheco
La madre recibió un alerta en su correo de un dispositivo desconocido

La madre recibió un alerta en su correo de un dispositivo desconocido | Fuente: Rotafono

Maria Jose Chaparro Chumpitaz es una menor de 13 años que se encuentra desaparecida desde el último viernes 27 de febrero en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Sus padres se comunicaron con del Rotafono de RPP para hacer la denuncia respectiva y sospechan de un hombre mayor de edad que conoció su hija a través del videojuego llamado Roblox.

Su madre, Katherin del Pilar Chumpitaz, contó que su hija desapareció el viernes al promediar las 5.00 p. m., tras salir de su casa, ubicada en el jirón Guadalupe, en Pamplona Baja. Ella y su esposo no se encontraban en casa y Maria Jose estaba a cargo de sus tres hermanos menores aquel día.

La señora recalcó que solicitó los videos de las cámaras de seguridad a la Municipalidad de Lima porque la última ubicación registrada fue en el centro. Sin embargo, le dieron solamente un papel en cual indica que debe esperar 15-20 días y que la respuesta se le enviará a través de un correo.

La joven fue reportada como desaparecida el sábado, pero el viernes se fue de su casa

La joven fue reportada como desaparecida el sábado, pero el viernes se fue de su casa | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció la adolescente?

La mamá de la menor de edad relató que el jueves anterior al padre de su pareja se puso mal y tuvieron que llevarlo a la clínica San Juan de Miraflores. Al día siguiente, los dos fueron otra vez a cuidar al adulto mayor y Maria Jose se quedó en su hogar junto a sus demás hermanos. 

A las 4.00 p. m. Katherin habla con su hija por teléfono para preguntarle como estaba el abuelo y, luego, le dice que llegará en la noche con la comida. Al final, la mamá se demora comprando un pollo para la cena y cuando llega a la casa su hijo de 11 años le dijo que Maria Jose había salido a las 5.00 p. m. sin decir a dónde.

La señora esperó varias horas y al no llegar le reveló el incidente a su esposo, Jose Chaparro Gomez, quien retorna inmediatamente y los dos buscan a la adolescente por las inmediaciones de Pamplona Baja, pero no la encontraron. El sábado 28 fueron a la comisaría para hacer la denuncia y solicitar apoyo a la policía.

Padres obtienen datos importantes de la desaparición de su hija

Katherin del Pilar señaló que el sábado le llegó un correo en el que decía que un dispositivo quería conectarse a Roblox, el cual jugaba su hija. Por otro lado, su suegro falleció este último lunes y durante el velorio conversó con una sobrina sobre la desaparición de su hija.

En este diálogo, le mostró el correo mencionado anteriormente y su sobrina le indicó que podía sacar la geolocalización. Es así que logra obtener la última ubicación y salió en el Centro de Lima. Padre y madre fueron el mismo día a buscarla ahí, pero no la hallaron. 

Luego, la ciudadana llamó este último martes a otra sobrina que vive en Italia y supo que Maria Jose había conocido a un hombre mayor de edad por este videojuego. Además, le comentó que este señor le decía a su hjia que tenía carro y que le podía llevar a cualquier lado. 

La adolescente es de tez trigueña, mide 1.58 metros de estatura y no tiene el pelo largo

La adolescente es de tez trigueña, mide 1.58 metros de estatura y no tiene el pelo largo | Fuente: Rotafono

Características de la menor perdida

Los padres creen que esta persona está involucrada con la desaparición de su hija, ya que la habría manipulado. Su otro hijo también tiene cuenta en dicho videojuego y habló con Maria Jose en los últimos días, pero solo le dijo que estaba bien y procedió a bloquearlo. Eso fue lo último que supieron de su pequeña.

Maria Jose Chaparro Chumpitaz, de 13 años es de tez trigueña, con los ojos y el cabello negro, la boca mediana, la nariz recta, mide 1.58 de estatura y es de contextura regular. Sobre su vestimenta, usaba un short tipo jean de color azul, una polera ploma y tenía unas zapatillas blancas.

Para cualquier tipo de información sobre el paradero de la menor pueden comunicarse al siguiente número: 904526227.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

