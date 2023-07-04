San Juan de Miraflores: niña de 13 años desaparece tras conocer a hombre mayor de edad en un videojuego

Maria Jose Chaparro Chumpitaz es una menor de 13 años que se encuentra desaparecida desde el último viernes 27 de febrero en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Sus padres se comunicaron con del Rotafono de RPP para hacer la denuncia respectiva y sospechan de un hombre mayor de edad que conoció su hija a través del videojuego llamado Roblox.

Su madre, Katherin del Pilar Chumpitaz, contó que su hija desapareció el viernes al promediar las 5.00 p. m., tras salir de su casa, ubicada en el jirón Guadalupe, en Pamplona Baja. Ella y su esposo no se encontraban en casa y Maria Jose estaba a cargo de sus tres hermanos menores aquel día.

La señora recalcó que solicitó los videos de las cámaras de seguridad a la Municipalidad de Lima porque la última ubicación registrada fue en el centro. Sin embargo, le dieron solamente un papel en cual indica que debe esperar 15-20 días y que la respuesta se le enviará a través de un correo.