San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

Rotafono de RPP | ¿Lo has visto? La familia de Ruperto Rivera Ramírez, de 61 años, busca ayuda para localizarlo.
| | Laura Urbina Saldaña
Ruperto Rivera es de tez mestiza, ojos castaños, boca pequeña, nariz cóncavo y cabello negro.

Ruperto Rivera es de tez mestiza, ojos castaños, boca pequeña, nariz cóncavo y cabello negro. | Fuente: Rotafono

Diana Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, a fin de localizar a su tío Ruperto Rivera Ramírez, de 61 años, un obrero de construcción, quien desapareció hace tres días cuando salió de su casa, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, para dirigirse a su trabajo.

La joven contó que su tío Ruperto se dirigía a su trabajo en San Juan de Lurigancho, siguiendo su ruta habitual que incluía un mototaxi y el tren de la estación de Villa María del Triunfo.

La familia de Ruperto Rivera se preocupó desde que sus compañeros de trabajo informaron que nunca llegó a su destino y que su teléfono móvil estuvo apagado desde las 8 de la mañana del cinco de noviembre.

Diana Quispe pide la colaboración de los vecinos y de las autoridades para difundir la información y obtener cualquier pista sobre su paradero.

Características del señor Ruperto

Ruperto Rivera es de tez mestiza, ojos castaños, boca pequeña, nariz cóncavo y cabello negro. Mide 1.68 metros y es de contextura delgada. No sufre de ninguna enfermedad mental ni Alzheimer.

Cualquier información sobre el paradero del señor Ruperto Rivera, puede comunicarse con Diana Quispe al siguiente número telefónico 922 237 091 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Rotafono San Juan de Miraflores San Juan de Lurigancho
