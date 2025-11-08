San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

Diana Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, a fin de localizar a su tío Ruperto Rivera Ramírez, de 61 años, un obrero de construcción, quien desapareció hace tres días cuando salió de su casa, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, para dirigirse a su trabajo.

La joven contó que su tío Ruperto se dirigía a su trabajo en San Juan de Lurigancho, siguiendo su ruta habitual que incluía un mototaxi y el tren de la estación de Villa María del Triunfo.

La familia de Ruperto Rivera se preocupó desde que sus compañeros de trabajo informaron que nunca llegó a su destino y que su teléfono móvil estuvo apagado desde las 8 de la mañana del cinco de noviembre.

Diana Quispe pide la colaboración de los vecinos y de las autoridades para difundir la información y obtener cualquier pista sobre su paradero.