Una adolescente desapareció tras salir a comprar en San Juan de Miraflores y sus padres reportan a un sospechoso

Denuncian mal actuar de la PNP

Lamentablemente, al momento de informar el sospechoso actuar del hombre visto en cámaras, la Policía informó a los padres que quien debía aceptar la información era el agente que los atendió al momento de poner la denuncia.

“Ayer no me han atendido. Me dijeron que el oficial en turno que me atendió esta denuncia no estaba y que estaba de descanso”, dijo el padre de familia.

Por ello, la familia comenzó a investigar por su parte. La prima de Lucero se comunicó con esta persona a través de Facebook Messenger y aseguran que aceptó que la menor de 13 años se encuentra en su vivienda.

Respecto al sucedido el jefe de la Región Policial de Lima, Enrique Hugo Felipe Monrroy, informó a RPP Noticias que hay protocolos a seguir para este tipo de casos.

“Los procedimientos no son así, se acepta la denuncia inmediatamente. Tenemos una unidad especialidad especializada en desaparecidos, los protocolos y procedimientos están dados”, declaró Felipe Monrroy.

Asimismo, se comprometió a tomar medidas ante lo sucedido con el caso de la menor de 13 años y establecer lo que corresponda con el efectivo policial que halla cometido este error.