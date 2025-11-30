San Luis: adulta mayor de 89 años con sordera desapareció tras salir de su casa hace más de un día

La anciana desaparecida tiene sordera total en el oído derecho | Fuente: Rotafono
Cesar Chavez Martinez se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su abuela llamada Gloria Justina Arevalo Gomez desde el mediodía de este último sábado 29 de noviembre. Ella salió de su casa, ubicada en la quinta etapa de la urbanización Javier Prado, en el jirón Murcía, distrito limeño de San Luis.
El joven dijo que su abuela es una persona que goza de buen estado de salud a pesar de tener 89 años; solamente sufre de sordera en el oído derecho y parcialmente en el izquierdo. Por lo que, se valía por sí misma y solía salir sola al mercado que está cerca de su hogar o a la iglesia. Sin embargo, en esta ocasión no dijo a dónde se iba y tampoco avisó que salía.
Aquel día, Gloria Arevalo se marchó hacia rumbo desconocido y apenas su familia se dio cuenta la buscaron por los alrededores de su vivienda en San Luis. También, preguntaron a vecinos o personas de la calle, pero ninguna supo darle razón. Por ello, hace este pedido público de ayuda, para que pueda encontrarla lo antes posible.
El nieto de la señora desaparecida pidió apoyo a las autoridades correspondientes y a los vecinos y negocios aledaños, para que entreguen los videos de las cámaras de vigilancia y puedan observar si captaron a la anciana, y ver qué ruta tomó o si se fue con alguien.
La adulta mayor es de tez mestiza, posee una contextura delgada, mide 1.50 metros de estatura aproximadamente y tiene el cabello ondulado y es de color negro. Sobre su vestimenta, portaba un pantalón de buzo negro, una chompa roja y un gorro de lana de color negro.
Para cualquier tipo de información pueden comunicarse con el siguiente número: 930305927.
