San Luis: familiares buscan a hombre que desapareció tras salir de su fiesta de cumpleaños

Los familiares de José Carlos Campos se comunicaron con el Rotafono de RPP porque se encuentran sumamente preocupados tras la desaparición del hombre de 58 años, quien se perdió el pasado 1 de setiembre tras salir de su celebración de fiesta de cumpleaños realizada en el distrito limeño de San Luis
El hecho se dio al promediar las 2:30 de la mañana, cuando el hombre se encontraba festejando su cumpleaños, en la Unidad Vecinal Cruz de Yerbateros y salió del lugar para ir a buscar a su antigua pareja, según narra, su primo hermano.
Algunos testigos señalan que lo vieron por última vez por la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.
José Carlos Campos tiene 58 años, mide 1.75 metros, es de contextura regular, nariz convexa, tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que fue visto vestía un polo azul con la bandera de Estados Unidos, casaca jean de color gris, un jean azul, zapatillas y gorras negras.
La familia de José Carlos Campos se encuentra sumamente preocupada por su desaparición. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número: 982-193-383
