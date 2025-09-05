San Luis: familiares buscan a hombre que desapareció tras salir de su fiesta de cumpleaños

Los familiares de José Carlos Campos se comunicaron con el Rotafono de RPP porque se encuentran sumamente preocupados tras la desaparición del hombre de 58 años, quien se perdió el pasado 1 de setiembre tras salir de su celebración de fiesta de cumpleaños realizada en el distrito limeño de San Luis



El hecho se dio al promediar las 2:30 de la mañana, cuando el hombre se encontraba festejando su cumpleaños, en la Unidad Vecinal Cruz de Yerbateros y salió del lugar para ir a buscar a su antigua pareja, según narra, su primo hermano.



Algunos testigos señalan que lo vieron por última vez por la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.

