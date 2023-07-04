menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

San Martín de Porres: adolescente de 15 años desaparece en Año Nuevo tras escaparse con su enamorada [VIDEO]

Rotafono de RPP | Evant's Arias es un menor que salió de su casa, ubicada en San Martín de Porres hacia rumbo desconocido junto a su enamorada la tarde del 1 de enero.
| | Victor Pacheco
El menor de edad estaba en la puerta de su casa y segundos después salió sin que su madre se de cuenta
El menor de edad estaba en la puerta de su casa y segundos después salió sin que su madre se de cuenta | Fuente: Rotafono

Miguel Arias Puga es un padre de familia que está desesperado debido a que su hijo llamado Evant's Arias Villa se encuentra desaparecido desde la tarde del último jueves 1 de enero. El señor se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo a las autoridades correspondientes y encontrarlo lo más rápido posible.

El menor de 15 años es de padres separados y los dos se turnan para pasar tiempo con él. El Año Nuevo lo pasó con su madre y quería estar con su enamorada en la madrugada, pero la señora no le dejó. Al día siguiente si le dio permiso, pero no pensó que se marcharía de la casa hacia rumbo desconocido.

Este último jueves, el adolescente quedó en verse con su pareja alrededor de las 2.00 p. m. y sería solamente en la puerta de su vivienda, ubicada en calle Los Nogales, cerca de la avenida Santa Rosa, en el distrito limeño de San Martín de Porres

El adolescente habría sido visto en San Juan de Lurigancho

El adolescente habría sido visto en San Juan de Lurigancho | Fuente: Rotafono

¿Cómo se perdió el adolescente?

El padre contó que el hogar de la madre tiene una cámara interna y se ve a su hijo preparado para irse de ahí, ya que ve bastante al interior de la casa y saca una mochila; es decir, ya habría tenido todo preparado para irse. Al final, él se va a la calle con sus cosas alrededor de las 2.30 p. m. sin avisar nada.

Horas más tarde, el señor Miguel recibe una llamada de una menor de edad en la cual le dice que vio a su hijo en San Juan de Lurigancho junto a una adolescente. No obstante, no agregó más porque estaba esperando a su madre para que de más información, pero esa llamada nunca llegó.

El padre señaló que su hijo no suele salir a la calle mucho y debe estar desorientado, a pesar de estar con su enamorada. Por esta razón, pide la ayuda de los negocios y casas aledañas para que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia; de esta manera, puedan ver hacia dónde se fue.

Característica del menor desaparecido

Evant's Arias Villa es un joven de 15 años de tez blanca, con los ojos y el cabello de color negro, la boca mediana, la nariz convexa, mide 1.72 metros de estatura y es de contextura delgada. Sobre su vestimenta, portaba un polo negro, un short blanco, una zapatillas negras y una mochila también de color negro.

La familia está desespera y pida toda la ayuda posible para poder hallarlo cuanto antes. Para cualquier información pueden llamar al siguiente número: 956927455.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
San Martín de Porres menor desaparecido adolescente desaparecido desaparecido rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Independencia: adulto desaparece tras sacar plata de un banco en el Royal Plaza [VIDEO]

Independencia: adulto desaparece tras sacar plata de un banco en el Royal Plaza [VIDEO]

 Cieneguilla: buscan a adolescente de 15 años que desapareció hace cuatro días

Cieneguilla: buscan a adolescente de 15 años que desapareció hace cuatro días

 Loreto: padre e hija desaparecieron en el río Amazonas tras hundimiento de la embarcación en la que iban

Loreto: padre e hija desaparecieron en el río Amazonas tras hundimiento de la embarcación en la que iban

 Independencia: buscan a joven de 19 años que desapareció tras contactarse con joven en TikTok

Independencia: buscan a joven de 19 años que desapareció tras contactarse con joven en TikTok
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot