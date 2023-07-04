San Martín de Porres: adolescente de 15 años desaparece en Año Nuevo tras escaparse con su enamorada [VIDEO]

Miguel Arias Puga es un padre de familia que está desesperado debido a que su hijo llamado Evant's Arias Villa se encuentra desaparecido desde la tarde del último jueves 1 de enero. El señor se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo a las autoridades correspondientes y encontrarlo lo más rápido posible.
El menor de 15 años es de padres separados y los dos se turnan para pasar tiempo con él. El Año Nuevo lo pasó con su madre y quería estar con su enamorada en la madrugada, pero la señora no le dejó. Al día siguiente si le dio permiso, pero no pensó que se marcharía de la casa hacia rumbo desconocido.
Este último jueves, el adolescente quedó en verse con su pareja alrededor de las 2.00 p. m. y sería solamente en la puerta de su vivienda, ubicada en calle Los Nogales, cerca de la avenida Santa Rosa, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
El adolescente habría sido visto en San Juan de Lurigancho | Fuente: Rotafono
El padre contó que el hogar de la madre tiene una cámara interna y se ve a su hijo preparado para irse de ahí, ya que ve bastante al interior de la casa y saca una mochila; es decir, ya habría tenido todo preparado para irse. Al final, él se va a la calle con sus cosas alrededor de las 2.30 p. m. sin avisar nada.
Horas más tarde, el señor Miguel recibe una llamada de una menor de edad en la cual le dice que vio a su hijo en San Juan de Lurigancho junto a una adolescente. No obstante, no agregó más porque estaba esperando a su madre para que de más información, pero esa llamada nunca llegó.
El padre señaló que su hijo no suele salir a la calle mucho y debe estar desorientado, a pesar de estar con su enamorada. Por esta razón, pide la ayuda de los negocios y casas aledañas para que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia; de esta manera, puedan ver hacia dónde se fue.
Evant's Arias Villa es un joven de 15 años de tez blanca, con los ojos y el cabello de color negro, la boca mediana, la nariz convexa, mide 1.72 metros de estatura y es de contextura delgada. Sobre su vestimenta, portaba un polo negro, un short blanco, una zapatillas negras y una mochila también de color negro.
La familia está desespera y pida toda la ayuda posible para poder hallarlo cuanto antes. Para cualquier información pueden llamar al siguiente número: 956927455.
