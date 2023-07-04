San Martín de Porres: adolescente de 15 años desaparece en Año Nuevo tras escaparse con su enamorada [VIDEO]

Miguel Arias Puga es un padre de familia que está desesperado debido a que su hijo llamado Evant's Arias Villa se encuentra desaparecido desde la tarde del último jueves 1 de enero. El señor se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo a las autoridades correspondientes y encontrarlo lo más rápido posible.

El menor de 15 años es de padres separados y los dos se turnan para pasar tiempo con él. El Año Nuevo lo pasó con su madre y quería estar con su enamorada en la madrugada, pero la señora no le dejó. Al día siguiente si le dio permiso, pero no pensó que se marcharía de la casa hacia rumbo desconocido.

Este último jueves, el adolescente quedó en verse con su pareja alrededor de las 2.00 p. m. y sería solamente en la puerta de su vivienda, ubicada en calle Los Nogales, cerca de la avenida Santa Rosa, en el distrito limeño de San Martín de Porres.