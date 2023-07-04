San Martín de Porres: adulta mayor con cataratas desaparece cuando se dirigía a policlínico

Isabel tiene 73 años, mide 1.54 metros, nariz recta, contextura gruesa, tez trigueña, ojos y cabellos castaños oscuros.
Jose Puma se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su madre Isabel Callata Vilca de Puma, de 73 años, quien se perdió el lunes cinco de enero, luego de que saliera de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres, para dirigirse a un establecimiento de salud.
El hecho se dio al promediar las seis de la mañana cuando la mujer salió de su casa situada en el jirón Antenor Orrego, con dirección al Policlínico Fiori de EsSalud, ubicado en la calle Fonía.
La mujer de 73 años fue al policlínico Fiori a sacar una cita en la especialidad de Oftalmología para tratar sus cataratas avanzadas que padece. Sin embargo, con el pasar de las horas la señora nunca llegó a casa.
José cuenta que fue a buscar a su madre al Policlínico, pero las autoridades de salud indicaron que la señora no había llegado al Policlínico. Han pasado cuatro días y hasta el momento no saben algo de su paradero.
Isabel Callata vestía una falda de color rojo, una blusa de color azul manga larga y zapatos de color negro. Isabel tiene 73 años, mide 1.54 metros, nariz recta, contextura gruesa, tez trigueña, ojos y cabellos castaños oscuros.
La familia está muy preocupada por la salud de Isabel. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número de la familia 941 013 183 o comunicarse a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.
