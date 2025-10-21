San Martín de Porres: adulto mayor con demencia que desapareció tras salir de su casa

Luis Alberto Beraun Ramirez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano David Patrick Beraun Ramirez, perdido desde el último domingo 19 de octubre, tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.

El hecho se dio al promediar las 5.00 p. m., cuando el hombre de 62 años salió de su casa ubicada en la cuadra 38 del jirón Áncash, sin previo aviso a nadie. Sus familiares notaron su ausencia y rápidamente iniciaron la búsqueda por las inmediaciones, pero no tuvieron éxito.

