San Martín de Porres: adulto mayor con demencia que desapareció tras salir de su casa

Luis Alberto Beraun Ramirez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano David Patrick Beraun Ramirez, perdido desde el último domingo 19 de octubre, tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.
El hecho se dio al promediar las 5.00 p. m., cuando el hombre de 62 años salió de su casa ubicada en la cuadra 38 del jirón Áncash, sin previo aviso a nadie. Sus familiares notaron su ausencia y rápidamente iniciaron la búsqueda por las inmediaciones, pero no tuvieron éxito.
David Patrick Beraun Ramirez tiene 62 años, mide 1.67 metros de altura, de contextura delgada, tez mestiza, nariz angular, ojos castaños oscuros y cabello cano. La última vez que lo vieron, el adulto mayor vestía buzo negro con franjas rojas, polera azul y zapatillas negras.
Su hermano comenta que sufre de demencia y teme por su seguridad en las calles. Si usted ha visto al hombre de 62 años, llamar al siguiente número telefónico de la familia 942 519 004 o comunicarse al 114 de la Policía Nacional.
