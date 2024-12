San Martín de Porres: buscan a gasfitero desaparecido la tarde de Navidad

La familia acudió ayer en la tarde a su casa, en la asociación Los Andes, pero no lo han encontrado. También han visitado hospitales y la morgue y tampoco lo han hallado.

“Mi sobrina dice que mi hermano no comió nada el 25 de diciembre porque estuvo mal y en ese estado salió de la casa, pero, según los videos de los vecinos, él no ha salido, por eso pido que me ayuden a buscarlo”, expresó Elizabeth.

El señor Ángel es de tez morena, contextura delgada, cabello gris, mide un metro 1.58 de estatura. Vestía un short azul, zapatillas negras y un polo negro.

Cualquier información puede comunicarse a los siguientes números telefónicos 900 959 149 979 743 915 y al 956 587 802 o llamar al 114 de la Policía Nacional.