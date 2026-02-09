menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

San Martín de Porres: buscan a menor de 16 años desaparecido hace cuatro días

Rotafono de RPP | Jhonatan Jesús Puente Huayta se fue de su casa el 5 de febrero, su padre está preocupado y pide ayuda a las autoridades y a sus vecinos de San Martín de Porres para encontrarlo.
| | Laura Urbina Saldaña
Jhonatan Jesús Puente Huayta, de 16 años, se encuentra desaparecido desde el jueves 5 de febrero.

Jhonatan Jesús Puente Huayta, de 16 años, se encuentra desaparecido desde el jueves 5 de febrero.

Jhonatan Jesús Puente Huayta, de 16 años, se encuentra desaparecido desde el jueves 5 de febrero en el distrito limeño de San Martín de Porres. Su padre Marco Puente Álvarez pide ayuda a las autoridades y a los vecinos para encontrarlo.

El padre de familia relató que el menor salió de su hogar, entre las 9 y 10 de la mañana, sin que se produjera ninguna discusión previa que explicara su ausencia, solo se despidió de su abuelita, pero no le dijo a dónde se iba.

Marco Puente, quien trabaja como vigilante de seguridad, ya presentó una denuncia en la comisaría de Barboncitos tras buscarlo sin éxito entre amigos y conocidos durante varios días.

El menor desaparecido no porta celular, ya que fue víctima de un robo hace unos meses, por lo que no pueden comunicarse con él, comentó su padre, quien se encuentra preocupado al no saber de su paradero.   

“Él estaba con unas zapatillas blancas, un short azul y una camisa una camisa manga larga así color jean. Él usa lentes, mide 1.70 mide, pesa 60 kg y de contextura delgada. Su pelo es cortito y su nariz es un poco ancha”, mencionó el señor Marco.

Cualquier información que ayude a encontrar a Jhonatan Puente Huayta, puede comunicarse con su padre al siguiente número telefónico 917 930 358 o llamar a la línea gratuita de 114 de la Policía Nacional.

Te recomendamos
Familia pide ayuda para encontrar a mujer de 65 años que desapareció tras ir al mercado

Familia pide ayuda para encontrar a mujer de 65 años que desapareció tras ir al mercado

 Cañete: padre busca a menor de 13 años que desapareció tras ingresar a la playa San Pedro con un amigo

Cañete: padre busca a menor de 13 años que desapareció tras ingresar a la playa San Pedro con un amigo

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a menor de 16 años Adolescente desaparecido Rotafono San Martín de Porres
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a joven de 25 años con autismo

San Juan de Lurigancho: piden ayuda para buscar a joven de 25 años con autismo

 Amazonas: familiares de adultos que cayeron al río Utcubamba piden ayuda para encontrarlos

Amazonas: familiares de adultos que cayeron al río Utcubamba piden ayuda para encontrarlos

 Villa El Salvador: familia busca a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 11 días

Villa El Salvador: familia busca a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 11 días

 Cañete: padre busca a menor de 13 años que desapareció tras ingresar a la playa San Pedro con un amigo

Cañete: padre busca a menor de 13 años que desapareció tras ingresar a la playa San Pedro con un amigo
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot