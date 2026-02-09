San Martín de Porres: buscan a menor de 16 años desaparecido hace cuatro días

Jhonatan Jesús Puente Huayta, de 16 años, se encuentra desaparecido desde el jueves 5 de febrero en el distrito limeño de San Martín de Porres. Su padre Marco Puente Álvarez pide ayuda a las autoridades y a los vecinos para encontrarlo.

El padre de familia relató que el menor salió de su hogar, entre las 9 y 10 de la mañana, sin que se produjera ninguna discusión previa que explicara su ausencia, solo se despidió de su abuelita, pero no le dijo a dónde se iba.

Marco Puente, quien trabaja como vigilante de seguridad, ya presentó una denuncia en la comisaría de Barboncitos tras buscarlo sin éxito entre amigos y conocidos durante varios días.

El menor desaparecido no porta celular, ya que fue víctima de un robo hace unos meses, por lo que no pueden comunicarse con él, comentó su padre, quien se encuentra preocupado al no saber de su paradero.

“Él estaba con unas zapatillas blancas, un short azul y una camisa una camisa manga larga así color jean. Él usa lentes, mide 1.70 mide, pesa 60 kg y de contextura delgada. Su pelo es cortito y su nariz es un poco ancha”, mencionó el señor Marco.

Cualquier información que ayude a encontrar a Jhonatan Puente Huayta, puede comunicarse con su padre al siguiente número telefónico 917 930 358 o llamar a la línea gratuita de 114 de la Policía Nacional.