San Martín de Porres: familia busca a adulto mayor con Alzheimer desaparecido hace seis días

Rotafono de RPP | Juan Teodoro de los Santos Salvador (86) se perdió el 1 de marzo en la urbanización Los Rosales, en el distrito limeño de San Martín de Porres, tras salir a comprar un periódico.
| | Laura Urbina Saldaña
El señor Juan Teodoro vestía un polo de color crema, pantalón jean de color celeste, zapatos tipo mocasín azul con suela blanca.

El señor Juan Teodoro vestía un polo de color crema, pantalón jean de color celeste, zapatos tipo mocasín azul con suela blanca. | Fuente: Cortesía

Juan Teodoro de los Santos Salvador (86), diagnosticado con Alzheimer, se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 1 de marzo, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Su familia se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda, a fin de encontrarlo lo más pronto posible.

Karina de los Santos explicó que su padre salió al jardín para tomar aire tras el desayuno a las 11 de la mañana, pero aprovechó un momento de descuido para abandonar su domicilio y dirigirse a comprar un periódico en la urbanización Los Rosales.

Su hija se dio cuenta de que su padre ya no estaba en lugar al promediar las 2 de la tarde, cuando salió de su vivienda para avisarle que ya estaba lista la comida, por lo que inmediatamente consultó a los vecinos de la zona, quienes dieron algunas pistas de su paradero, pero hasta el momento no ha podido hallarlo.  

La familia se encuentra desesperada y suplica a la comunidad ayuda para localizarlo, pues teme que se haya desplazado a los distritos de Comas, Los Olivos o Ventanilla. 

Características del adulto mayor

El señor Juan Teodoro vestía un polo de color crema, pantalón jean de color celeste, zapatos tipo mocasín de color azul con suela blanca. Mide 1.60 metros, es de contextura delgada y de piel morena.

Cualquier información puede comunicarse con Karina de los Santos al siguiente número telefónico 970 327 900 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

“Les pido, por favor, de todo corazón que ayuden a difundir la desaparición de mi padre, que en el camino se encuentre con gente bondadosa, que la gente vea que hay una un adulto mayor de 85 años que está perdido y que llamen a ese número que les he enviado”, expresó.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Buscan a adulto mayor Desaparece abuelito Rotafono San Martín de Porres Policía Nacional
