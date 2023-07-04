San Martín de Porres: familia busca a adulto mayor con Alzheimer desaparecido hace seis días

Juan Teodoro de los Santos Salvador (86), diagnosticado con Alzheimer, se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 1 de marzo, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Su familia se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda, a fin de encontrarlo lo más pronto posible.

Karina de los Santos explicó que su padre salió al jardín para tomar aire tras el desayuno a las 11 de la mañana, pero aprovechó un momento de descuido para abandonar su domicilio y dirigirse a comprar un periódico en la urbanización Los Rosales.

Su hija se dio cuenta de que su padre ya no estaba en lugar al promediar las 2 de la tarde, cuando salió de su vivienda para avisarle que ya estaba lista la comida, por lo que inmediatamente consultó a los vecinos de la zona, quienes dieron algunas pistas de su paradero, pero hasta el momento no ha podido hallarlo.

La familia se encuentra desesperada y suplica a la comunidad ayuda para localizarlo, pues teme que se haya desplazado a los distritos de Comas, Los Olivos o Ventanilla.