San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a adulto mayor con alzheimer que llevaba fotocheck en la mano

Diana Ojeda se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Felipe Ojeda Montero quien se perdió el pasado 7 de octubre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.
El hecho se dio al promediar la una y media de la tarde cuando Felipe salió de su vivienda ubicada en la Urbanización Las Praderas mientras sus hijas se habían ido a trabajar. Con el pasar de las horas, al notar su ausencia, sus familiares comenzaron con la búsqueda pero no tuvieron éxito.
Pedro Felipe Ojeda Montero tiene 75 años de edad, mide 1.65 metros, tiene el cabello y ojos castaño oscuro, nariz aguileña y es contextura delgada. La última vez que lo vieron vestía una casaca color ploma, polo color amarillo, pantalón guinda, y portaba un fotocheck donde estaban sus datos personales por si personas lo encontraban y ayudaban a regresar a casa.
Diana se encuentra sumamente preocupada por la salud de su padre pues teme por su seguridad estando solo en las calles, además que el adulto mayor toma medicación diaria. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número: 994800401.
