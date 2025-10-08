San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a adulto mayor con alzheimer que llevaba fotocheck en la mano

Diana Ojeda se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Felipe Ojeda Montero quien se perdió el pasado 7 de octubre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.



El hecho se dio al promediar la una y media de la tarde cuando Felipe salió de su vivienda ubicada en la Urbanización Las Praderas mientras sus hijas se habían ido a trabajar. Con el pasar de las horas, al notar su ausencia, sus familiares comenzaron con la búsqueda pero no tuvieron éxito.

