San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a menor con autismo

Rotafono de RPP | La familia cree que el adolescente Luis Mariano Torres Huaiza, de 14 años, se marchó de su casa en San Martín de Porres en la mañana, mientras uno de las personas que alquilaban un espacio en la cochera dejó la puerta abierta tras salir.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que lo vieron, vestía un short de color crema y una sandalias de color blancas. Mariano mide 1.68 metros, de tez trigueña, contextura delgada, de cabello y ojos castaños oscuros.

La última vez que lo vieron, vestía un short de color crema y una sandalias de color blancas. Mariano mide 1.68 metros, de tez trigueña, contextura delgada, de cabello y ojos castaños oscuros.

Marisol Salazar Valverde se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su sobrino Luis Mariano Torres Huaiza, de 14 años, quien se perdió tras salir muy temprano de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres

La familia cree que el menor habría salido de la casa al promediar las 7.00 a. m. cuando uno de los usuarios que alquila un espacio en la cochera salió de la vivienda y dejó la puerta abierta que da para la avenida 12 de Octubre. 

Por más que su familia ha tratado de buscar al joven de 14 años no han logrado localizarlo. Asimismo, Marisol precisó que su sobrino posee discapacidad verbal y levanta los brazos y manos para su autorregulación de energía.

Características del desaparecido

La última vez que lo vieron vestía un short de color crema y una sandalias de color blancas. Además, mide 1.68 metros, es de tez trigueña, de contextura delgada con el cabello y los ojos castaños oscuros. 

“Mariano ha demostrado tener excelente ubicación espacial... (Sin poder hablar, sabe llegar a sitios solo) Podría incluso haber ido a la zona de Los Olivos o los centros comerciales Mega Plaza o Plaza Norte”, afirmó Marisol. 

Marisol Salazar pide ayuda a la población para poder localizar a su sobrino pues teme por su seguridad. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al número de la Policía Nacional al 114 o al número de la familia 918 618 953.

Menor ya apareció 

La familia informó que el menor ya apareció y se encuentra a buen recaudo. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparición menor Rotafono San Martín de Porres Buscan a menor con autismo
