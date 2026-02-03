San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a menor con autismo

Marisol Salazar Valverde se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su sobrino Luis Mariano Torres Huaiza, de 14 años, quien se perdió tras salir muy temprano de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La familia cree que el menor habría salido de la casa al promediar las 7.00 a. m. cuando uno de los usuarios que alquila un espacio en la cochera salió de la vivienda y dejó la puerta abierta que da para la avenida 12 de Octubre.

Por más que su familia ha tratado de buscar al joven de 14 años no han logrado localizarlo. Asimismo, Marisol precisó que su sobrino posee discapacidad verbal y levanta los brazos y manos para su autorregulación de energía.