San Martín de Porres: hallan a mujer con esquizofrenia tras ayuda de vecino

La señora Martha Degollar Soto, de 52 años, con esquizofrenia, fue hallada sana y salva por sus familiares en el distrito limeño de San Martín de Porres, después de que un ciudadano la reconociera a través de una noticia difundida en el Rotafono de RPP.

Desde Carabayllo, Lucas Degollar expresó su alegría y dijo que su hija pudo ser localizada el jueves a las 5:30 de la mañana, gracias a la información que brindó un vecino.

“Gracias por su ayuda Rotafono de RPP. Cuando sacaron el comunicado, un vecino grabó cuando estaba caminando mi hija. Ya ha sido encontrada, ya está con un familiar, está en buen recaudo. Gracias por el servicio de la comunidad”, expresó.

Don Lucas Degollar se había contactado con el Rotafono de RPP para solicitar el apoyo de la comunidad, ya que su hija necesitaba atención y sus medicamentos con urgencia, luego de que desapareciera el último miércoles de su vivienda.