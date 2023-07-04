San Martín de Porres: madre busca a su hijo de 30 años que desapareció hace diez días

Los familiares Ángel Delgadillo Bernal se comunicaron con el Rotafono de RPP porque se encuentran muy preocupados, luego de que el hombre de 30 años desapareciera desde el pasado 8 de mayo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.



María Angelica Bernal Carbajal, madre de Ángel, afirmó que su hijo cayó en el consumo de drogas y que salía de casa, ubicada en la zona Carlos La Torre, pero luego retornaba. Sin embargo, aquel último viernes, el hombre de 30 años no volvió.



Según su tía, Zoila Bernal Carbajal, su sobrino se encontraba bastante triste porque sus padres se separaron, no tenía suficientes ingresos económicos para ayudar a su madre y hermana. Además, hace dos años le robaron un mototaxi, que era el medio donde él trabajaba.



“Desde el 8 de mayo hasta el día de hoy estoy buscando desesperadamente a mi hijo Ángel Delgadillo Bernal que tiene 30 años. No sé cómo localizar mi hijo, el día 8 salió a las 6:40 pm de mi casa (...) él entró en una depresión y ha parado en las drogas”, afirmó María Angélica quien reveló que la búsqueda de su hijo se complica debido a que tiene otra hija con habilidades diferentes por lo que demanda de cuidados también y no puede dejarla mucho tiempo sola.