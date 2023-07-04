San Martín de Porres: madre busca a su hijo que dejó una carta tras desaparecer porque no quería ir a estudiar

La última vez que se le vio a Josue, vestía polar negro, short azul y zapatillas negras.
Yesenia Marquez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Mateo Josue Meneses Marquez, de 15 años, quien se retiró hace una semana de su casa porque no quería estudiar. El menor salió el 8 de abril de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres, y desde esa fecha su familia lo busca intensamente.
El hecho se dio al promediar el mediodía cuando el menor de 15 años salió de su hogar, situado en el jirón Benjamín Quiroga sin avisar algún familiar pero dejó una carta dirigida a su madre pidiéndole perdón y que él volvería a cuidar a hermana.
“Se fue porque no quería estudiar, y le llamé la atención, se llevó en su mochila ropa y dejó una nota (afirmando) que lo perdonara (...) que cuidara a su hermana y desde ese día no sé nada de él, no me llama”, afirmó Yesenia Marquez.
Josue Meneses Marquez tiene 15 años, mide 1.60 metros, es de contextura regular, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros y tez mestiza. La última vez que se le vio, vestía polar negro, short azul y zapatillas negras. El menor estudiaba en el centro educativo José Granda.
Yesenia pide ayuda a la policía para buscar a su hijo debido a que teme por su seguridad. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 968 630 330 o comunicarse al 114 de la Policía Nacional.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.