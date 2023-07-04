menu
San Martín de Porres: rescatan a menor de 12 años desaparecida hace 20 días

Rotafono de RPP | Padre denuncia que red de trata habría captado a su hija a través de las redes sociales en el distrito limeño de San Martín de Porres.
| | Laura Urbina Saldaña
La adolescente fue hallada en la habitación de una vivienda, en San Martín de Porres.

La adolescente fue hallada en la habitación de una vivienda, en San Martín de Porres. | Fuente: Rotafono

La Policía Nacional rescató a una menor de 12 años que estuvo desaparecida hace 20 días en el distrito limeño de San Martín de Porres. Sus captores usaron las redes sociales para mantenerla en cautiverio.

La adolescente fue hallada en la habitación de una vivienda, en San Martín de Porres, en estado de shock y con cambios drásticos en su apariencia física, según informó su padre, quien acudió hace unas semanas al Rotafono de RPP para reportar su desaparición. 

Para el padre de la adolescente, este caso se trataría de una posible red de trata de personas, pues manifiesta que su hija fue captada en redes sociales. Al parecer un hombre llamado Bruno estaría involucrado en su desaparición.

“He encontrado a mi hija en shock y deprimida. Mi niña tiene el cabello largo desde los 12 años nunca se lo cortó, pero ahora la he encontrado el cabello corto hasta las orejas. Vestida distinta", relató el padre.

La niña fue trasladada a la comisaría de Sol de Oro, al igual que la mujer que se encontraba con la habitación de San Martín de Porres. 

Hasta la dependencia policial llegaron agentes de la División de Desaparecidos de la Policía, quienes vienen recopilando información del caso. Actualmente, las autoridades mantienen la investigación bajo reserva mientras se realizan las evaluaciones médicas correspondientes para esclarecer los hechos.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

