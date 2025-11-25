San Martín: pobladores de Betania piden la reconstrucción de puente que está en mal estado [VIDEO]

Las familias del centro poblado de Betania, ubicado en el distrito de Pinto Recodo, provincia de Lamas, región San Martín se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar el mal estado del puente Betania desde hace más de dos años y decenas de personas no pueden realizar sus actividades diarias a causa de esta situación.

Lila Perez Tarrillo reportó que este puente une al pueblo de Betania con la ciudad y demás sitios aledaños, y que no existe otra forma de salir a estos lugares. Niños y adultos mayores deben cruzar por la estructura para ir a su colegio, a un centro médico o a comprar alimentos y productos.

Asimismo, indicó que hay un presupuesto destinado para el arreglo y reconstrucción de este puente desde el 2023, pero las autoridades del Gobierno Regional de San Martín no lo han ejecutado. Mientras tanto, los pobladores siguen viéndose perjudicados y ponen en riesgo sus vidas.