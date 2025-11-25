menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

San Martín: pobladores de Betania piden la reconstrucción de puente que está en mal estado [VIDEO]

Rotafono de RPP | La única salida que tienen los habitantes de este centro poblado de San Martín es por el puente Betania, el cual tiene bastantes huecos y urge arreglarlo lo antes posible.
| | Victor Pacheco
En el video se ve el pésimo estado de este puente Betania ubicado en San Martín
En el video se ve el pésimo estado de este puente Betania ubicado en San Martín | Fuente: Rotafono

Las familias del centro poblado de Betania, ubicado en el distrito de Pinto Recodo, provincia de Lamas, región San Martín se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar el mal estado del puente Betania desde hace más de dos años y decenas de personas no pueden realizar sus actividades diarias a causa de esta situación.

Lila Perez Tarrillo reportó que este puente une al pueblo de Betania con la ciudad y demás sitios aledaños, y que no existe otra forma de salir a estos lugares. Niños y adultos mayores deben cruzar por la estructura para ir a su colegio, a un centro médico o a comprar alimentos y productos.

Asimismo, indicó que hay un presupuesto destinado para el arreglo y reconstrucción de este puente desde el 2023, pero las autoridades del Gobierno Regional de San Martín no lo han ejecutado. Mientras tanto, los pobladores siguen viéndose perjudicados y ponen en riesgo sus vidas.

Decenas de personas han protestado y exigen que arreglen este puente lo antes posible
Decenas de personas han protestado y exigen que arreglen este puente lo antes posible | Fuente: Rotafono

Puente Betania en mal estado

Betania es un pueblo pequeño y sus habitantes deben de ir a los pueblos o ciudades próximas para abastecerse o atenderse. Por ello, es de suma importancia que este puente esté en un excelente estado. Sin embargo, hay huecos, pedazos de madera desbalanceados y tienen que improvisar para poder avanzar en la estructura.

En las imágenes se ve a varios adolescentes y niños caminando sobre pedazos de madera puestos para tapar los huecos, lo cual es muy peligroso. Lo mismo hacen los demás adultos de Betania diariamente. "Sin ese puente nadie podría ir movilizarse una emergencia. No hay otra forma de salir a la ciudad", sostuvo la señora.

Los pobladores se las tienen que arreglar entre ellos mismos para poder cruzar el puente

Los pobladores se las tienen que arreglar entre ellos mismos para poder cruzar el puente | Fuente: Rotafono

Pobladores exigen reconstrucción del puente

La ciudadana agregó que hubo accidentes a causa del mal estado de este puente y por más que los pobladores han reclamado a las autoridades correspondientes la situación sigue igual. Por eso, hacen esta denuncia pública para que tomen acciones al respecto lo antes posible, pues estos ciudadanos se sienten abandonados totalmente.

Lila Pérez vivió ahí durante varios años, pero se mudó a otra ciudad para poder estudiar, ya que tienen pocos recursos para ello en este centro poblado. Sin embargo, sus padres siguen ahí desde hace 40 años y varios centros poblados aledaños están en la misma situación; exigen la reconstrucción de este puente.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
San Martín Puente en mal estado rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Jesús María: adulto mayor con discapacidad recibe una silla de ruedas tras pedido de ayuda

Jesús María: adulto mayor con discapacidad recibe una silla de ruedas tras pedido de ayuda

 Los Olivos: padres denuncian sorpresivo cambio de turno de sus hijos para el ciclo escolar 2026 [VIDEO]

Los Olivos: padres denuncian sorpresivo cambio de turno de sus hijos para el ciclo escolar 2026 [VIDEO]

 Arequipa: adulto mayor de 86 años desapareció tras salir de su casa hacia rumbo desconocido

Arequipa: adulto mayor de 86 años desapareció tras salir de su casa hacia rumbo desconocido

 Familia de pescadores desaparecidos en mar de Pucusana solicita apoyo de la Marina de Guerra para intensificar búsqueda

Familia de pescadores desaparecidos en mar de Pucusana solicita apoyo de la Marina de Guerra para intensificar búsqueda
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot