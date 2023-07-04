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San Mateo: piden ayuda para recuperar cadáveres de maestra y menor que cayeron al río Rímac

Rotafono de RPP | Parientes de la docente Juana Espinoza y de la adolescente Lidia Castañeda, desaparecidas desde el 2 de marzo, tras un accidente de tránsito, en la provincia limeña de Huarochirí, solicitan el apoyo de un equipo de buzos, drones y agentes especializados de la Marina y de la Policía Nacional.
| | Laura Urbina Saldaña
Luis Alberto Román solicita ayuda para recuperar el cádaver de su pareja, quien desapareció el 2 de marzo.

Luis Alberto Román solicita ayuda para recuperar el cádaver de su pareja, quien desapareció el 2 de marzo. | Fuente: Rotafono

Familiares de la maestra Juana Iris Espinoza Viadeza (39) y de la adolescente Lidia Milagros Castañeda Santos (15) solicitan la ayuda de un equipo de buzos, drones y agentes especializados para recuperar sus cadáveres, luego de que cayeran al río Rímac, tras un accidente de tránsito ocurrido el 2 de marzo en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí. 

Luis Alberto Román Chui dijo que su pareja Juana regresaba de la región Junín, donde había conseguido una plaza como docente. La maestra tenía planes para vivir con su hijo de 7 años y su conviviente, pero el incidente vehicular los separó.

Luis demandó la ayuda de los ministerios de Educación, Defensa e Interior para que envíen a efectivos de la Marina de Guerra y de Alta Montaña de la Policía Nacional a fin de intensificar la búsqueda en pozos profundos. 

Requieren drones para ubicar el cuerpo de Lidia Milagros Castañeda Santos, de 15 años, quien se encuentra desaparecida tras un accidente vehicular en San Mateo.

Requieren drones para ubicar el cuerpo de Lidia Milagros Castañeda Santos, de 15 años, quien se encuentra desaparecida tras un accidente vehicular en San Mateo. | Fuente: Cortesía

Buscan a adolescente de 15 años

Jenifer Santos busca a su hija Lidia Milagros Castañeda Santos, de 15 años, quien se encuentra desaparecida tras un accidente vehicular, cuando una miniván que viajaba hacia Lima cayó al cauce del río Rímac.  

La madre solicita urgentemente la intervención de especialistas en rescate y tecnología avanzada, como drones acuáticos, para inspeccionar las zonas profundas del río.

La señora Jenifer denunció que el apoyo policial es insuficiente, pues los rescatistas evitan ingresar al agua por el aumento del caudal del río Rímac.

“Lo que yo pido es que nos apoyen con buzos, drones acuáticos y que manden especialistas que ya conocen la zona. Necesitamos a los agentes de Alta Montaña para que nos pueda ayudar a encontrar su cuerpo, porque allí en el río hay huecos grandes donde hacen remolinos y ahí puede estar atrapado su cadáver. Nosotros como familia buscamos desesperados, pero no es con la facilidad de un experto”, expresó.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Piden buscar a maestra Solicitan búsqueda de menor Rotafono San Mateo Accidente de tránsito Río Rímac
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