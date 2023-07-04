San Mateo: piden ayuda para recuperar cadáveres de maestra y menor que cayeron al río Rímac

Familiares de la maestra Juana Iris Espinoza Viadeza (39) y de la adolescente Lidia Milagros Castañeda Santos (15) solicitan la ayuda de un equipo de buzos, drones y agentes especializados para recuperar sus cadáveres, luego de que cayeran al río Rímac, tras un accidente de tránsito ocurrido el 2 de marzo en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí.

Luis Alberto Román Chui dijo que su pareja Juana regresaba de la región Junín, donde había conseguido una plaza como docente. La maestra tenía planes para vivir con su hijo de 7 años y su conviviente, pero el incidente vehicular los separó.

Luis demandó la ayuda de los ministerios de Educación, Defensa e Interior para que envíen a efectivos de la Marina de Guerra y de Alta Montaña de la Policía Nacional a fin de intensificar la búsqueda en pozos profundos.