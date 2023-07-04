San Miguel: adulta mayor con alzhéimer y diabetes desapareció hace 24 horas tras salir del hospital Mongrut

La señora de 82 años tiene problemas de salud y debe ser atendida | Fuente: Rotafono
José Paredes Herrera se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su abuela llamada Rosalía Agurto Arismendis. Ella se perdió al salir del Hospital I Octavio Mongrut Muñoz, ubicado en el distrito limeño de San Miguel al promediar las 5.00 p. m. de este último lunes 6 de julio.
El señor comentó que su abuela tiene alzhéimer y diabetes, y aquel día fue junto a su madre al hospital Mongrut para una terapia. Se les advirtió de su condición a los miembros de seguridad que no la dejen salir, pero igualmente se fue a la calle hacia dirección desconocida. Por eso, hace esta denuncia pública, ya que la han buscado por los alrededores y no la encuentran.
Cabe mencionar que dicho establecimiento de salud se encuentra está a dos cuadras de la avenida Elmer Faucett y la familia piensa que la adulta mayor ha podido tomar un bus a cualquier lado. Por tal motivo, hacen un llamado para que las respectivas cámaras de vigilancia entreguen los videos para poder ubicarla y saber hacia dónde se fue.
Su nieto está muy preocupado y hace una solicitud de ayuda a las autoridades correspondientes para que apoyen con la búsqueda, pues la mujer de 82 años no está del todo bien de salud y necesita medicarse. Además, exhortó a que la ciudadanía en general también colabore y de a conocer toda la información que sepa.
Rosalía Agurto desapareció en la cuadra 2 de la avenida Parque de las Leyendas | Fuente: Rotafono
Rosalía Agurto Arismendis desapareció en la cuadra 2 de la avenida Parque de las Leyendas y aquel día portaba una casaca negra, un pantalón plomo, unas zapatillas negras y lentes oscuros. Sobre sus características físicas, es de tez mestiza, tiene los ojos negros, el cabello corto de color gris, la boca pequeña, la nariz recta, mide 1.65 metros de estatura y es de contextura delgada.
La familia pide toda la ayuda posible y ante cualquier tipo de información pueden comunicarse a los siguientes números: 940241568 o al 902902321.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono