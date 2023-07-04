San Miguel: adulta mayor con alzhéimer y diabetes desapareció hace 24 horas tras salir del hospital Mongrut

José Paredes Herrera se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su abuela llamada Rosalía Agurto Arismendis. Ella se perdió al salir del Hospital I Octavio Mongrut Muñoz, ubicado en el distrito limeño de San Miguel al promediar las 5.00 p. m. de este último lunes 6 de julio.

El señor comentó que su abuela tiene alzhéimer y diabetes, y aquel día fue junto a su madre al hospital Mongrut para una terapia. Se les advirtió de su condición a los miembros de seguridad que no la dejen salir, pero igualmente se fue a la calle hacia dirección desconocida. Por eso, hace esta denuncia pública, ya que la han buscado por los alrededores y no la encuentran.