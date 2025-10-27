menu
San Miguel: buscan a hombre que desapareció tras ingresar a la playa

Rotafono de RPP | La última vez que vieron a Gustavo Velasquez Ravelo, vestía una casaca jean y un pantalón negro.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Gustavo Velasquez Ravelo es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, ojos y cabellos castaños oscuros.

Miluska Correa se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de Gustavo Velasquez Ravelo quien se perdió la madrugada de este 27 de octubre tras ingresar a la playa, situada en la Costa Verde, en el distrito limeño de San Miguel. 

El hecho se dio luego de que Gustavo y unos amigos acudan a la playa por un momento de diversión y el muchacho ingresó a la orilla del mar sin imaginar que una ola lo terminaría llevando.

Características del desaparecido

Gustavo Velasquez Ravelo tiene 33 años, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que lo vieron, vestía una casaca jean y un pantalón negro.

La familia pide ayuda a la policía de salvataje para que pueda acudir a la zona y un equipo especializado de rescate para que puedan ayudar en la búsqueda de Gustavo. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

