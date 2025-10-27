San Miguel: buscan a hombre que desapareció tras ingresar a la playa

Miluska Correa se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de Gustavo Velasquez Ravelo quien se perdió la madrugada de este 27 de octubre tras ingresar a la playa, situada en la Costa Verde, en el distrito limeño de San Miguel.

El hecho se dio luego de que Gustavo y unos amigos acudan a la playa por un momento de diversión y el muchacho ingresó a la orilla del mar sin imaginar que una ola lo terminaría llevando.