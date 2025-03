San Miguel: mujer de 87 años e hijo con discapacidad viven en peluquería tras ser desalojados

Una mujer de 87 años y su hijo con discapacidad mental leve fueron desalojados de un departamento alquilado hace dos meses y desde ese tiempo viven de la caridad de los vecinos en el distrito limeño de San Miguel. Hace unos días estuvieron frente a una parroquia y ahora se encuentra en una peluquería de manera temporal.

Amanda Rafaela Chávez Calderón no escucha claramente, casi no ve y no puede caminar porque tiene las piernas hinchadas. Mientras que su hijo Juan Carlos Carranza Chávez, de 41 años, tiene retardo mental leve. Ambas personas se encuentran en estado de abandono y necesitan atención médica.

Piden albergue para adulta mayor y su hijo

La vecina Julia Chuquitaype se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de que la señora Amanda y su hijo sean acogidos en un albergue y reciban pronta atención especializada.

Por ahora son alojadas en la peluquería de la señora Roxana Victoria Pereda, pero ya no puede atenderlos, ya que ella necesita abrir su negocio y trabajar.

“Ellos fueron desalojados de un departamento alquilado hace dos meses y han estado en lugares transitorios que no explican con claridad. Los encontramos la madrugada del miércoles en las afueras de la parroquia San Miguel Arcángel. Hasta aquí se les ha atendido gracias al apoyo de unos pocos vecinos, pero considero que hay un riesgo de vida en la señora Amanda”, comentó Julia Chuquitaype.

Precisó que desde el miércoles han pedido ayuda a la comisaría de Maranga, al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Maranga, pero el personal de ambas instituciones dice que no es su función y solo han verificado la situación y han informado a la Dirección de Protección al Adulto Mayor, la cual nunca ha respondido las llamadas.

Por eso demandan la intervención del Ministerio de la Mujer o de algún albergue que puedan atender a ambos.