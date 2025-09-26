Santa Anita: buscan a joven de 22 años que desapareció tras salir de su casa

La familia de Yerson Gutiérrez no tiene conocimiento de su paradero, y aunque su teléfono celular está prendido, no contesta las llamadas. | Fuente: Rotafono
Una familia busca a Yerson Gutiérrez Tinoco, de 22 años, un joven que ha sido reportado como desaparecido desde el miércoles 24 de septiembre en el distrito limeño de Santa Anita.
A través del Rotafono de RPP, Lizbeth Gutiérrez comentó que su hermano se encuentra desaparecido, luego de que saliera a las 7 de la mañana del mercado modelo de frutas de San Luis, donde trabajaba junto con su padre, con dirección a su casa en Santa Anita.
Lizbeth contó que el miércoles su hermano llegó a su casa y solo llevó su mochila y hasta el momento no ha retornado a su hogar. Situación que mantiene preocupada a su familia.
La familia no tiene conocimiento de su paradero, y aunque su teléfono celular está encendido, no contesta las llamadas, lo que sugiere que podría estar en movimiento o haber sido robado, es por eso que pide ayuda para poder encontrarlo.
El joven es de tez mestiza, cabello negro, boca mediana, ojos de color castaño, mide 1.70 y es de contextura delgada. Cuando salió del mercado, Yerson vestía un buzo y polera negra con capucha, zapatillas negras y mochila azul noche.
Cualquier información puede comunicarse con Lizbeth Gutiérrez al siguiente número telefónico o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.
