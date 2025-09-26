Santa Anita: buscan a joven de 22 años que desapareció tras salir de su casa

Una familia busca a Yerson Gutiérrez Tinoco, de 22 años, un joven que ha sido reportado como desaparecido desde el miércoles 24 de septiembre en el distrito limeño de Santa Anita.

A través del Rotafono de RPP, Lizbeth Gutiérrez comentó que su hermano se encuentra desaparecido, luego de que saliera a las 7 de la mañana del mercado modelo de frutas de San Luis, donde trabajaba junto con su padre, con dirección a su casa en Santa Anita.

Lizbeth contó que el miércoles su hermano llegó a su casa y solo llevó su mochila y hasta el momento no ha retornado a su hogar. Situación que mantiene preocupada a su familia.

La familia no tiene conocimiento de su paradero, y aunque su teléfono celular está encendido, no contesta las llamadas, lo que sugiere que podría estar en movimiento o haber sido robado, es por eso que pide ayuda para poder encontrarlo.

Características de Yerson

El joven es de tez mestiza, cabello negro, boca mediana, ojos de color castaño, mide 1.70 y es de contextura delgada. Cuando salió del mercado, Yerson vestía un buzo y polera negra con capucha, zapatillas negras y mochila azul noche.

Cualquier información puede comunicarse con Lizbeth Gutiérrez al siguiente número telefónico o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.