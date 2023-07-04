Santa Anita: buscan a niño de nueve años que desapareció cuando jugaba en el parque

Soid Jesús Guerrero Cabrera, de nueve años, desapareció ayer a las seis de la tarde, cuando salió a jugar en un parque, en el distrito limeño de Santa Anita. Su madre Maricarmen Cabrera pide ayuda a las autoridades para que se inicie las labores de búsqueda.

A través del Rotafono de RPP, Maricarmen Cabrera expresó su angustia debido a que no conoce el paradero de su pequeño, quien estuvo jugando con otros amigos en el parque número siete.

La madre contó que a las 6:30 de la tarde fue a buscarlo, pero ya no lo encontró, por lo que desde esa hora inició la búsqueda del menor.

Maricarmen Cabrera dijo que otro niño de 11 años también fue reportado como desaparecido, por lo que se presume que ambos están perdidos.

Características del menor

Soid Jesús es de tez blanca, cabello castaño corto, mide 1.28 metros y es de contextura delgada. El niño viste un polo negro, short negro y botines blancos.

Cualquier información sobre la ubicación del pequeño, puede comunicarse con la madre del niño, Maricarmen Cabrera al siguiente número telefónico 969 208 131 o llamar al 114 de la Policía Nacional.